Los jueces se resisten a pagar Ganancias

La discusión del Presupuesto 2023 mantiene agitada la agenda en el Congreso de la Nación, pero ahora también impactó en el Poder Judicial. Es que el Frente de Todos logró incorporar en el dictamen final un artículo que busca que todos los jueces paguen Impuesto a las Ganancias independientemente de cuando hayan ingresado. No es un debate nuevo, pero sí uno de los que más rispideces y resistencias genera.



Quienes se oponen al tributo no tardan en hablar de la intangibilidad de las remuneraciones, en referencia a un artículo de la Constitución Nacional que establece que los salarios no pueden ser disminuidos hasta el cese de sus funciones. También suman que la exención es un punto que juega de manera favorable a la independencia del Poder Judicial.



Pero la visión opuesta, en términos generales, no tarda en sostener que se trata de un privilegio.