“Hay que saber si alguien está financiando a grupos violentos”

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández consideró ayer como “necesario” que la Justicia “investigue a fondo a quienes llevaron adelante y estuvieron detrás” del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que “es imperioso que se investigue si alguien está financiando a grupos políticos” violentos como Revolución Federal para establecer “si tuvieron algo que ver” con el ataque a la exmandataria.



“Es imperioso que eso se investigue. Hay que saber si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de atentar contra la vicepresidenta, tirar antorchas a la Casa Rosada e insultar a funcionarios por la calle. Debemos aclararles que hay un capítulo del Código Penal que se llama delitos contra el orden constitucional y la vida democrática”, señaló Fernández en declaraciones durante un acto en Pilar.



En una entrevista ofrecida tras la inauguración de una planta de la empresa Whirlpool en el municipio bonaerense de Pilar, el presidente pidió “no olvidar” la gravedad que tuvo el intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre.



“No podemos permitir que se vuelva a instalar la violencia política entre nosotros. Todos tenemos que pedir justicia, y sabe Cristina que estoy absolutamente a su lado”



“Debemos exigirle a la Justicia que investigue a fondo, y también a quienes alteraron la convivencia democrática y la paz social. Es necesario que esto se termine porque no podemos vivir en una Argentina con ese nivel de violencia”.



El jefe de Estado evaluó como “muy importante” el desarrollo de la causa que se sigue por el accionar y financiamiento de la agrupación denominada Revolución Federal y su posible vinculación con las personas que se encuentran detenidas por haber planificado este fallido atentado.



“El hecho tuvo una gravedad inusitada. Lo que hacen ellos (Revolución Federal) es atentar contra la vida democrática y el orden constitucional. Me parece que es imperioso que se investigue si tuvieron algo que ver con quienes atentaron contra Cristina”, remarcó el mandatario.



Fernández aseguró que quienes “apuestan por la democracia y creen en la convivencia y el respeto democrático detestan la violencia”.



“No podemos permitir que se vuelva a instalar la violencia política entre nosotros. Todos tenemos que pedir justicia, y sabe Cristina que estoy absolutamente a su lado”, subrayó.



Esquema delictivo

La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un “esquema delictivo” para “imponer” ideas y “combatir las ajenas por la fuerza y el temor” y que eso sembró en la sociedad la escalada de “violencia y odio” cuyo “acto más trascendente” resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.



En el dictamen en el que pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que “la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales”.

Morel no hizo los muebles pagados por Caputo

Nilo Medina es defensor de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal detenido por amenazas a varios dirigentes. Una de las líneas que investiga la Justicia es la financiación de la organización. Morel recibió transferencias por más de ocho millones de pesos de Caputo Hermanos SA, la compañía de la familia de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri. Morel admitió haber recibido una parte de ese dinero por trabajos de carpintería para emprendimientos en Neuquén. La Justicia descubrió después que eran más pagos.



El jueves allanó la sede porteña de la empresa y dos fideicomisos. Ahora el abogado de Morel confirmó la recepción del dinero, no logra explicar cómo llegaron hasta la carpintería localizada en Boulogne, pero admitió que el violento joven de no hizo el trabajo: lo tercerizó “porque no tenía capacidad de hacerlo”.

“No tengo la culpa de que un loco la haya querido matar”

Jonathan Morel, el joven referente de Revolución Federal que quedó detenido por incitación a la violencia colectiva, rechazó ayer las acusaciones en su contra y negó cualquier vinculación con el atentado contra Cristina Kirchner.



“Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta”, le dijo al juez y al fiscal al declarar en indagatoria. El detenido entregó las claves de su teléfono voluntariamente y su defensa pidió la excarcelación.



Morel es el principal involucrado en la causa que investiga las actividades de Revolución Federal. Es que él era quien aparecía dando notas cada vez que la mirada pública se puso sobre la agrupación, sobre todo después del atentado contra la vicepresidenta. Pero Morel dijo que en su indagatoria que él no era el líder de la agrupación y apuntó contra Leonado Sosa, otro de los detenidos. Según dijo, era Sosa quien había impulsado la creación y el que estaba a cargo de las redes sociales.



No obstante, la estrategia de Morel pasó por decir que lo estaban metiendo preso por manifestarse y que Revolución Federal había “fracasado” porque ya estaba perdiendo seguidores.



Un rato después, los detenidos Gastón Guerra y Leonardo Sosa se negaron a declarar. Estuvieron representados por la abogada Gladys Egui, que vive en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de la vicepresidenta. Sabrina Basile, hija del Alfio “Coco” Basile y también detenida, también negó los cargos y pidió su libertad.