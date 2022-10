Madre denunció venta de marihuana en una escuela

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La madre de un alumno de la Epet Nº 6 de Eldorado denunció que a su hijo le vendieron porros en la institución educativa y que la venta la habría hecho un propio compañero. En diálogo con El Territorio, la mujer, que prefirió resguardar su identidad, relató: “Me enteré el lunes y luego mi hijo reconoció que había consumido y que la venta se la había hecho un compañero del colegio. Mi hijo es un buen alumno y yo soy bastante estricta con él, le hablo, pero así y todo sucedió esto”.



El adolescente de 15 años cursaba el 2º año en la escuela técnica, pero su madre, al anoticiarse de los hechos, decidió retirarlo de la institución.



“Luego de enterarme intenté comunicarme con la directora de la escuela, pero no pude, hacer entonces hablé con el preceptor para contarle lo sucedido, pero al no obtener respuestas claras debido a cómo pensaban garantizar que esas cosas no volvieran a suceder, decidí cambiar a mi hijo de escuela, con todo el trastorno que ello significa, ya que cambia de amigos, de escuela, incluso de educación porque no va a una escuela técnica y cambia el régimen de estudio. Desde el martes que no concurre la escuela”, sostuvo.



No obstante, aclaró que finalmente pudo comunicarse con la directora, Sonia Pantiú, el jueves por la noche.



Por su parte, en conversación con este medio, Pantiú reconoció la situación y confirmó que también hará la denuncia correspondiente. “Queremos que se investigue todo porque se ve perjudicada la institución, cuando nosotros no tenemos las herramientas para evitar totalmente estas situaciones. No podemos requisar a los chicos porque son menores, tenemos una matrícula de aproximadamente 750 alumnos, y es imposible controlarlos a todos y lo que hacen”, señaló.



Al mismo tiempo, agregó: “La temática de las drogas la tratamos mediante charlas que se dan en la escuela, talleres y otras actividades de prevención con otras instituciones, como Gendarmería Nacional, Sedronar, Cepromu, pero el tema de las drogas está presente en casi todos lados y por supuesto en las escuelas”.



Así, contó que tiene previsto realizar una reunión con los padres donde también estarán presentes fuerzas de seguridad para hablar sobre el tema y avanzar en las soluciones.



Es que el problema del consumo de sustancias en las escuelas excede a lo que lo que se denunció en la Epet Nº 6 . Así lo reconoció la madre del chico: “Yo sé que continúa, que el problema debe existir en casi todas las escuelas y mi denuncia busca que todos los padres tomemos conciencia y estemos más presentes. También para que las autoridades hagan su parte, para cuidar a nuestros jóvenes. El problema es mayor, mi hijo me contó que en las cercanías de la escuela una vez un auto paró y les ofreció”.



Epet de Montecarlo

Un video que circuló en las redes sociales en últimas horas muestra una escena en la que un alumno agrede a otro dentro de la Epet N° 11 de Montecarlo y despertó interrogantes y enojo por parte de los padres de los alumnos.



Según se pudo conocer, se trata de alumnos del 3° año y el agresor ya fue separado del aula. El director, Carlos Ferreyra, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Esta situación se da acá y más allá de que por ahí las escuelas técnicas tenemos logros positivos nos toca vivir estas lamentables situaciones. Puedo decir que no existió un bullying previo sino que es algo armado por ellos, sin medir las consecuencias y peor al viralizar el video”.