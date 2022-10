Los conservadores buscan el regreso de Boris Johnson

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:02hs.

Después de la renuncia de Liz Truss como primera ministra de Reino Unido, un sector de la política británica, junto con la prensa, postulan la vuelta de Boris Johnson, quien renunció al cargo en julio de este año debido a diversos escándalos mediáticos que lo vinculaban con fiestas públicas en la residencia oficial durante la cuarentena.



Apenas seis semanas de asumida en el cargo, Truss comunicó los motivos de su salida: “Reconozco, dada la situación, que no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por tanto, he hablado con su majestad el rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador”.



A pesar de que debe superar grandes obstáculos para revertir su imagen, como su salida en julio de este año a raíz de múltiples escándalos, desde Reino Unido aseguran que Boris Johnson todavía conserva la base electoral que le dio el triunfo en 2019.



Otro de los nombres que había surgido como posible reemplazante del poder fue el de Jeremy Hunt, actual ministro de Finanzas y exministro de Relaciones Exteriores y de Salud. Se trata de un dirigente de 55 años, poco carismático pero, al mismo tiempo, muy experimentado. Sin embargo, aseguró que no desea participar de nuevo en la carrera.



Por estas horas, el Partido Conservador abrió la carrera por un posible reemplazante de Liz Truss y los rumores de Boris Johnson se acrecientan.



“Bojo: Volveré”, tituló el diario The Sun, en referencia a un posible regreso de Jonhson. Según el Daily Telegraph, el exprimer ministro se encontraba de vacaciones en Punta Cana al momento de la renuncia y se afirma que volvería a Reino Unido presentado como potencial salvador de una debacle electoral.



El reloj corre y los aspirantes al poder deben moverse rápidamente: para las 14 horas del próximo lunes deberán contar con el respaldo de, mínimamente, 100 parlamentarios conservadores. De esta forma, la cantidad máxima de aspirantes será de tres, debido a que el número de parlamentarios asciende a 357 conservadores en la Cámara de los Comunes.



El parlamento llevará a cabo dos votaciones: la primera reducirá la elección a dos candidatos y la segunda servirá como “indicación” a los miembros del partido sobre la opción preferida de los diputados.