En las chacras están en alerta y buscan la anticipación

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La difícil situación que tuvo lugar en el último verano en cuanto a las pocas lluvias e innumerables incendios hizo que colonos de diferentes puntos de la provincia de Misiones se preparen con anticipación de cara a lo que va a ser la próxima estación veraniega.



En Colonia Oasis, municipio de Jardín América, reside Nelson Gertel, integrante de la feria franca de la ciudad, quién contó a El Territorio que entre fines del año pasado y comienzos del actual, entre los vecinos de la colonia en conjunto con bomberos apagaron diversos focos de incendios.



Mencionó que, a causa de ello, se perdieron importantes plantaciones de eucaliptos, yerba y pino.



Además, manifestó que entre los que residen en el lugar procuran que no se haga fuego para evitar nuevos incendios en toda la zona.



“Con rastras y machetes se procura de tener limpio la zona para entrar rápido con camioneta o camión para acarrear agua y nos damos una mano entre todos”, expresó.



Asimismo, en Puerto Leoni, Alfredo Strieder mencionó que la manera de prevención mas efectiva es que directamente no se haga fuego.



“En el verano pasado ni basura se quemaba y para evitar mayores daños compramos un tanque tipo cisterna de mil litros siempre cargado, ya con la bomba preparada para darle presión arriba de un acoplado para el rápido accionar”, acotó.



En El Soberbio

Por su parte, en El Soberbio, los productores buscan prevenir incendios en sus chacras, y para ello procedieron a la implementación de un sistema de vertientes protegidas, que consiste en un gran reservorio de agua proveniente de un pequeña vertiente natural, que utilizan para regar las plantaciones.



Además de estos sistemas, los colonos expresaron que tratan de no quemar basura y no hacer el conocido “rosado” en sus chacras en épocas de mucho viento o cuando escasean las lluvias.

