Brigadistas y recursos preparados para prevenir y combatir incendios

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:04hs.

En vísperas de un nuevo verano caluroso y seco en la región del Nea, el gobierno provincial se prepara para hacer frente a una nueva temporada de posibles incendios. Tanto en la concientización como en el control y el combate, se busca estar alerta y contar con los recursos necesarios para afrontar cualquier tipo de foco ígneo.



Desde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de Misiones se está llevando a cabo la tarea de controlar y contrarrestar cualquier sospecha. Es que si bien aún la provincia no entró en los meses más complicados de calor, ya se han visualizado pequeños indicios de fuego en algunas zonas. Por eso insisten en mantener los cuidados evitando prender fuego, sobre todo, en los espacios cercanos a las reservas naturales y áreas protegidas.



Por su parte, los productores en sus chacras también se alistan de diferentes maneras para intentar prevenir situaciones complejas. Con reservorios y cambio de hábitos -como dejando de usar el fuego para limpieza- buscan estar preparados en caso de eventualidades (ver En las chacras están alerta...).



El sector forestal es quizás uno de los que más perdió en cuanto a lo económico, debido a las miles de hectáreas quemadas el verano pasado. Por eso también se encuentran trabajando de forma conjunta para evitar nuevas pérdidas (ver Forestales toman medidas...).

Las pérdidas económicas y ambientales fueron cuantiosas.



No obstante, las secuelas que dejaron los incendios del año pasado aún duelen, no sólo en lo económico sino también en lo ambiental. La conciencia sobre los peligros que conllevan tanto para las personas como para los animales y la flora autóctona es primordial para evitar situaciones similares a las vividas y cuidar el entorno natural de Misiones, que no es nada menos que responsabilidad de todos los que habitan sus tierras.



Tres ejes de trabajo

Martín Recamán es el subsecretario de Ordenamiento Territorial y quien se encuentra a cargo de las tareas de prevención y combate al fuego. En diálogo con El Territorio, explicó que “se aborda esta temática desde tres ejes: la prevención, el control y el combate. Los tres parten de un mismo diagnóstico de datos que determina en qué zonas abordar la problemática, cómo está constituido el territorio y los recursos, las zonas con mayor vulnerabilidad. Son datos que se generan a través del sistema de información geográfica que utilizamos”.



En lo que respecta a la prevención, manifestó que se materializa desde la formación a técnicos, capacitación a niños en las escuelas y a las brigadas de combate.



“La intención de la capacitación es que los técnicos sepan cómo abordar la situación, cómo prevenir y los cuidados que se deben tener para que puedan transmitir eso en el resto de la provincia”.



“En lo que refiere a los niños, estamos trabajando con las escuelas rurales en una cuestión didáctica, pero nos importa que los chicos sepan el peligro del fuego y repliquen el mensaje en las familias”, expresó.



Mientras, uno de los puntos fundamentales es la capacitación a las brigadas de combate, pues son quienes estarán al frente en caso de que aparezcan focos ígneos. “Hemos trabajado fuertemente en esto, con guardaparques, diferentes agentes de los municipios, para que sepan reconocer un incendio y que sepan cómo combatirlo”, dijo.



Asimismo, en lo que refiere al control, afirmó que se trabaja con los perímetros de los parques en los lugares de mayor vulnerabilidad.



“Se trabaja en conjunto con Vialidad, vecinos, diferentes organismos para armar barreras ambientales. Vemos la forestación pegada al parque y trabajamos para minimizar los riesgos, con sistemas de alerta temprana vecinal rural. También así, con el monitoreo permanente”, destacó.



Al mismo tiempo, aseveró que la mayor prioridad está dada en las áreas naturales protegidas y el corredor verde, donde hay bosque nativo. “Hacemos un monitoreo permanente satelital. Cuando hay un foco de calor, nos avisa sobre el grado de intensidad para darle un abordaje inicial. Hacemos expedientes o actas satelitales”, atestó.



Recursos y combate

Recamán mencionó que este año se registraron algunos focos pero controlados y que no requirieron intervención.



En tanto, sobre lo ocurrido el año pasado, adujo que el problema en Misiones no fueron las extensiones de incendio –como sí ocurrió en Corrientes– sino la dificultad para acceder a algunos lugares para apagarlos, debido a las condiciones geográficas.



“En Corrientes hubo grandes superficies afectadas, pero en nuestro caso, la complejidad era la dificultad de llegar. Por ejemplo pasó en Cerro Corá, que era lugar pedregoso. El único medio ahí era el aéreo y fue entonces que el medio aéreo fue eficiente y útil, con el helicóptero provincial. Vino a respaldar la situación en lugares complejos y de difícil acceso”, apuntó.



Por eso, en lo que respecta a este año, sostuvo que se trabaja con comandos unificados, restauraciones ecológicas, por ejemplo, en el Parque Provincial Salto Encantado, fortalecimiento de herramientas y adquisición de equipamiento, además de un trabajo articulado con distintas instituciones.



“En combate somos varios actores, como bomberos de la policía, bomberos voluntarios y manejo del fuego. Estamos articulados y hemos conformado un comando unificado. Establecemos estrategias con aeronáutica, ejército, guardaparques, vialidad provincial. En esa mesa se genera la agenda de trabajo. Y cada una de esas fuerzas fue adquiriendo recursos y formación”, explicó.



Y señaló que “se sumaron brigadistas y en lo que respecta a recursos materiales, se incorporaron tanques australianos que son muy útiles para los helicópteros. También firmamos un convenio nacional de 55 millones de pesos para equipamiento, camiones, máquinas y otros para el fortalecimiento de la base de Apóstoles”.

Forestales toman medidas tras pérdidas

El presidente de la Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), Abel Gauto Fechner, explicó algunas de las medidas que se tomaron para combatir los incendios forestales.



El 2021 fue un año complejo en cuanto a los incendios forestales que se dieron en la provincia de Misiones. De acuerdo a esa experiencia, los productores madereros se preparan para que la experiencia no se repita.



“Es necesario aclarar que la actual coyuntura es diferente a la del año pasado por la gran sequía que se dio, y este año es diferente”, afirmó Gauto Fechner.



“El año pasado más de mil hectáreas se quemaron desde Puerto Rico hasta Iguazú. Por eso gran parte de los productores tomaron medidas individuales para afrontar los posibles incendios, pero también hubo un aporte de la cámara brindando cursos, de empresas aportando equipamiento a los distintos cuerpos de bomberos, y del Estado provincial”.



En ese sentido, el presidente de la asociación empresaria apuntó: “Más allá del trabajo que como cámara hacemos, hubo empresas que aportaron equipamiento a los cuerpos de bomberos voluntarios como es el caso de Puerto Esperanza, donde las empresas Pindó y Arauco donaron un camión con capacidad de 33.000 litros, y algunos productores brindaron todo lo que es el equipamiento para el ataque del fuego como ser hachas, vestimenta, etcétera. En Santiago de Liniers, el cuerpo de bomberos también se equipó de mejor manera y lo mismo sucede en otros lugares. A ello hay que sumarle, como decía, los refuerzos que a hecho el gobierno provincial”.

Con la información de corresponsalía Eldorado

