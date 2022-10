Arriban los especialistas que estudiarán tensores del puente

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La semana entrante llegarán a Posadas los especialistas que realizarán importantes estudios en el puente San Roque González de Santa Cruz, que une la provincia de Misiones con la ciudad de Encarnación (Paraguay).



Rodolfo Handrujovicz, jefe del distrito Misiones de la Dirección Nacional de Vialidad, confirmó a El Territorio que “la semana que viene estaría arribando a la provincia la empresa que está encargada de hacer unos estudios de determinación directa sobre los obenques”.



“Eso ya está adjudicado, la empresa se llama VSL y la duración de los trabajos que van a hacer se estima en unos ocho meses más o menos”, adujo.



Dichos estudios a los tensores del puente representan un complemento de otro estudio anterior que ya se hizo en abril y mayo.



En esa oportunidad se habían hecho estudios indirectos para ver el estado de los tensores y ahora se harán estudios directos de fuerza con el mismo objetivo, con el fin de analizar el estado de los tensores.



Handrujovicz, consultado previamente sobre esto, había acotado que esta tarea demandaría unos 720 mil dólares.



Asimismo, había señalado que no habría interrupciones del tránsito en el puente por las tareas que se llevarán a cabo.



No obstante, se prevén reuniones con los organismos encargados del cruce tanto del lado argentino como paraguayo, pues será necesario contar con un tránsito fluido en el puente. Es decir, se intentará no cortar la circulación, pero tampoco tener cola sobre el puente mismo.



Mantenimiento

Asimismo, el jefe del Distrito Misiones de Vialidad Nacional explicó que “por otro lado, hace una semana se hizo la apertura de pliegos para contratar al equipo que realizará tareas de rutina en el puente. Esos trabajos están recién en etapa de evaluación de las ofertas y estimo que para enero o febrero del año que viene estarían comenzando”.



“Son trabajos de rutina, de limpieza del puente, de desagües, reemplazo de barandas, carteles, luminarias si hace falta. Ese trabajo va a tener un plazo de dos años”, expresó.



Esta conservación consiste en el mantenimiento de las puntas de dilatación que tiene el puente y si bien en algún momento coincidirá en tiempo con el estudio de los tensores, son dos cosas diferentes, según se había explicado.



El viaducto, que une las ciudades de Posadas, en Argentina, y Encarnación, en Paraguay, tuvo su habilitación formal el 2 de abril de 1990 es uno de los pasos más utilizados del país, alcanzando importantes récords de cruces.



Muchas opiniones encontradas hay sobre la vida útil del puente y debido a ello es que se realizan los estudios, “con el fin de ver cómo están resistiendo esos elementos, los tensores sostienen colgando la parte central del puente”.



Una vez por año, los trabajadores del distrito hacen el mantenimiento de rutina y la limpieza de desagües, además del recambio de carteles y luminarias.



No obstante, en este caso se tratará de un trabajo más profundo, pues durante dos años la empresa estará abocada a la situación del puente, teniendo en cuenta que es uno de los puntos de mayor afluencia de cruce.



En este sentido, Vialidad Nacional se encarga del trabajo y lo hace en el puente completo, pues por convenio, Argentina, a través de Vialidad Nacional, es la que lleva adelante estas tareas en toda la estructura, incluido el tramo que está en jurisdicción paraguaya.

Desactivaron bloqueo previsto

Las fuerzas de seguridad de Encarnación lograron desactivar ayer cualquier intento de bloqueo, con el cual se había amenazado en inmediaciones del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Por tal razón, se presentó un tránsito fluido y sin inconvenientes, a pesar de que en la jornada no se puso en marcha el plan piloto de doble fila como se había acordado en la reunión del jueves. Según indicó el concejal Andrés Morel, el plan piloto no se puso en marcha porque no contaba con la autorización del intendente Luis Yd, quien no se encontraba en la ciudad y es la autoridad de aplicación de la medida. En tanto, la presencia de fuerzas de seguridad permitió mayor orden en inmediaciones de Migraciones de Encarnación. Se conoció el malestar de los paseros que entienden se verán afectados cuando se comience a aplicar la doble fila.