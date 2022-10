Zaira sobre L-Gante: “Lo conozco hace un montón, me cae re bien”

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:00hs.

En medio de los rumores deromance entre Wanda Nara y L-Gante, que ellos mismos se encargan de alimentar cada día, Zaira llamó a la cordura a la prensa: “Ojo con el término relación, porque todas son relaciones. Las relaciones laborales también son relaciones”, precisó la hermana de la empresaria consultada por el móvil del programa “Intrusos”.



Y seguidamente se refirió a lo que piensa del artista exponente de la cumbia 420, “lo conozco hace un montón, me lo crucé en un montón de eventos. Me cae re bien. Muy bien”, dijo en relación a L-Gante.



Consultada sobre si sabe o no sabe si entre el cantante y Wanda hay algo más que amistad, la modelo indicó, “yo hablo de todos los temas con mi hermana, pero no me meto y todo queda en casa”.