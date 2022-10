Incorporación de zonas francas: “Lo sentimos como una victoria”

viernes 21 de octubre de 2022 | 12:27hs.

La incorporación de zonas francas, libres de impuestos, con el objetivo de que Misiones pueda competir con Brasil y Paraguay tuvo luz verde ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.

Al respecto, Diego Sartori, Diputado Nacional por Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Lo sentimos como una victoria, es un reclamo del gobierno de la Renovación de hace años, una idea del ingeniero Rovira y del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Una pulseada que se ganó ayer que no fue fácil porque a nuestros dos pedidos y de forma inclusive pública primero fueron denegados y dijimos que nosotros como gobierno de Misiones si no había lo que nosotros venimos reclamando que fue ley y después fue vetada por la cuestión de que 19 provincias se colgaron de la idea, nosotros no íbamos a acompañar el dictamen porque íbamos a priorizar las cuestiones que venimos reclamando hace mucho tiempo”.

“Después de idas y venidas finalmente se incorporó y cuando estaba haciendo el pedido, ya había un diputado de otra provincia que también dijo que si Misiones quería, ellos también pero Misiones es una provincia atípica, distinta, diferente al resto del país porque tiene un brazo inserto entre dos países limítrofes, tenemos todas las cuestiones de nuestro país más todo lo de los países vecinos que por lo general siempre están en contra nuestra aunque hoy tenemos un viento a favor por la cuestión cambiaria que nos favorece pero en el tiempo estamos siempre con esta problemática”, enfatizó.

Zona aduanera especial pic.twitter.com/d49Q5OGZ4p — Diego H. Sartori (@SartoriDiegoH) October 21, 2022

A continuación recalcó que se le da herramienta al Poder Ejecutivo Nacional diciendo que podrá crear zonas aduanera especiales donde el gobierno entienda que así lo puede hacer, “dejando una puerta abierta para que se fije en las características que tiene Misiones. Ganamos finalmente, ahora falta ir al recinto, falta aprobarlo y después de la media sanción debemos ir al Senado y tener la otra sanción para que se convierta en ley. Después el Ejecutivo tendrá que reglamentar el tema”.

“Tiene que existir la buena voluntad de Poder Ejecutivo para ponerla en práctica con todos los beneficios que se da con esto en cuanto a la economía del país y la provincia”, concluyó.