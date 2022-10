L-Gante, Jimena y Shakira lanzaron nuevos temas

viernes 21 de octubre de 2022 | 12:28hs.

El cantante de Cumbia 420 se inspiró en la empresaria Wanda nara y juntos protagonizaron el videoclip que generó polémica y enojó a Mauro Icardi y a los hijos de la modelo.

Wanda Nara y L-Gante estrenaron “El último romántico”, la nueva canción del cantante de Cumbia 420 y el video da qué hablar. La cosa es que los rumores de romance entre ambos fueron cada vez más fuertes y con el videoclip confirman que entre ellos pasa algo más.

Incluso, Mauro Icardi se mostró en contra de que la mamá de sus hijas sea parte del proyecto del artista, ya que consideró que “no va con ellos ni con la educación que le dan a los chicos”. Sin embargo, Wanda siguió sus instintos y grabó con Elián Valenzuela.

Reviví el polémico vivo que hizo el futbolista para aclarar dudas y arremeter contra su ex:

A través de una transmisión en vivo de Instagram, Mauro Icardi afirmó que tanto él como sus hijos desaprueban de la amistad entre Wanda Nara y L-Gante.



¡Enterate más en https://t.co/2Uv9rWl8vC! pic.twitter.com/niEuAIBiWB — DiarioShow (@diarioshow) October 12, 2022

El videoclip de la nueva canción fue presentado este jueves 20, bajo la mirada atenta de la familia y amigos de ambos. Y, en la previa, se mostraron muy cariñosos y compinches en una transmisión en vivo que hicieron desde la cuenta del músico, ya que Wanda aseguró que estaba “sin batería” en su teléfono.

El video lo filmaron en la casa que Wanda Nara tiene, en el exclusivo country Santa Bárbara en Buenos Aires, donde tiene una casa que en su momento compartió con Maxi López y que quedó para ella tras la separación: grabaron en su habitación, en el living y en el jardín de la mansión.

Luego, las otras imágenes las hicieron en el barrio de L-Gante, en General Rodríguez. Allí, ambos revolucionaron a todos con su presencia.

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, son algunas de las frases.

“Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, Y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, canta L-Gante en su nuevo tema El último romántico, dedicado a Wanda Nara.

El tiempo dirá si esta relación de amistad con derecho a roce es real o si se trata de un nueva jugada mediática que los ayude a los protagonistas a sumar seguidores en las redes sociales.

Por su parte, Shakira lanzó un nuevo tema con una polémica frase: “Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, es una de las oraciones que se escucha cantar a la barranquillera y que, al parecer, estarían inspiradas en su expareja, el jugador de fútbol español.

This is your sign to go check out @shakira & @ozuna's brand new music video for #Monotonia — out now on MTV Live + MTVU ❤ï¸Â‍🔥 pic.twitter.com/NgHm0aUvck — MTV (@MTV) October 20, 2022

Pero una de las frases más reveladoras se escucha al final del video compartido en redes sociales. En ella, Shakira sostiene que es mejor que la relación sobre la canta termine de una vez. “Es mejor que esto se acabe ya. No me repitan la movie otra vez que esa ya la vi”, se escucha decir a la colombiana.

Gracias a toda mi gente! ❤ï¸Â

Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo. pic.twitter.com/aPeN8DQBxJ — Shakira (@shakira) October 20, 2022

La ex mujer del jugador de fútbol Gerad Piqué, agradeció a sus fanáticos seguidores por estar con ella en las buenas y sobre todo en las malas cada vez que lo necesitó.

Por otro lado, desde hace un tiempo, la artista argentina Jimena Barón, que rompió records con ''La tonta'' y ''La cobra'', en alusión al oscuro pasado que vivió junto a su ex Daniel Osvaldo, anunció que estaba trabajando en la realización de un nuevo material musical y hace algunas horas, la artista estrenó ''La Araña'', un tema que tiene como trama principal la traición de una amiga. Al darse a conocer su letra, los fanáticos no dudaron en relacionarla con Gianinna Maradona, quien se separó recientemente de Daniel Osvaldo.

¡Ya está disponible LA ARAÑA! 🕷ï¸Â 🔪 Nueva música de @baronjimena en tu plataforma musical favorita ðŸÅ½¶



👉ðŸÂ¼ https://t.co/a6BxNi9mWI pic.twitter.com/gi2ivFoyIW — Sony Music Argentina (@SonyMusicArg) October 21, 2022

En la primera parte de la canción, la artista expresó: “Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final mi amiga la que tanto me quería y me engañaba. Yo confiándole tanto dolor”. En la misma línea, Jimena sentenció: “Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”.