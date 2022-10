Aseguran haber visto un puma en cercanías de la zona urbana en Posadas

Un puma corriendo en una zona de pastizal fue registrado en lo que aseguran que se trata de la ciudad de Posadas en la zona del Aeropuerto local despierta cierta conmoción entre los vecinos ya que se encuentra muy próximo a zonas urbanas.

Amado Martínez, herpetólogo de la Organización No Gubernamental Yarará en Acción, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y no se mostró sorprendido: “No me sorprende porque ya teníamos noticias anteriores que algo habían visto sin identificar de qué se trataba, pero sí sabía que había un felino. En estos últimos tiempos hay muchas apariciones, yo después de tantos años de acampar y recorrer la selva tuve la oportunidad de cruzarme con uno hace poquito en la Gruta India a las 16 y la verdad que para mí fue hermoso, pero pero eso indica que algo no funciona bien”.

“Por un lado hay mucho proteccionismo. entonces la gente ya no los persiguen, ya no los matan como antes y eso va a traer problemas a medida que avanza el tiempo, porque así como ocurren apariciones de yaguaretés cuando ya sl único depredador que tiene es el hombre y pierde el miedo, esto va a aumentar la cantidad y van a aparecer en los poblados”, alertó.

A continuación expresó que esto se debe claramente al aumento de la población y la pérdida del miedo hacia las personas.

“Ojalá que no cause ningún problema, el puma es un animal que no es tan agresivo, no ataca al humano, en algunas ocasiones suele hacerlo a criaturas pero no deja de ser un problema y tampoco nos va a ser muy fácil sacarle del lugar. Esta es una señal también de que se queda sin su hábitat, ellos son territoriales porque donde vive un macho no puede haber otro entonces los espacios son cada vez más reducidos y la población crece”, detalló.

Finalmente el especialista comunicó a las personas que en caso de ver algún felino se deben comunicar al 911 “que es de la Policía Ambiental con Ecología y no acercarse, tampoco agredirlos”.