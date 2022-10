Santa Ana: rescataron a perritos abandonados en medio de la torrencial lluvia

viernes 21 de octubre de 2022 | 9:08hs.

Un hecho particular ocurrió en la localidad de Santa Ana pasadas las 6 cuando una vecina llamó a la Policía ya que escuchó algo similar al llanto de un bebé que salía de una caja que estaba en la vereda de la avenida Manuel Belgrano bajo la torrencial lluvia que se registraba en ese momento.

Es así que la Policía acudió al lugar y se encontró con que en la caja había 6 perritos de muy corta edad los que estaban mojados y con frío, debido a esto, acudieron a su rescate llevándolos a la Comisaría local para darles calor y alimento.

Posteriormente, la Asociación Huellitas de la localidad se encargó de cobijarlos hasta que familias responsables los adopten: "La acción de abandono generó indignación en la comunidad y muchas son las personas que están colaborando para que no les falte alimento a los pequeños canes que si no fuese por la vecina que dio aviso a nuestra dependencia ellos no habrían sobrevivido porque llovía mucho y ya estaban muy débiles", dijo una fuente policial