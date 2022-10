Gran estreno para Ariana

viernes 21 de octubre de 2022 | 14:00hs.

Ariana Ocampo tuvo un gran desempeño con un cuarto puesto en el Sudamericano de Levantamiento Olímpico, en Lima, Perú, con la selección argentina. A sus 15 años, la posadeña accedió al podio de las top cinco en su estreno en una cita internacional y con sólo año y medio de práctica en este deporte.

La deportista de la Tierra Colorada tuvo su debut en el campeonato, que está destinado a las categorías formativas desde sub 15 a sub 20 -promesas olímpicas de este deporte en el Cono Sur-, en el grupo B de la competencia de 55 kilos sub 15.

La misionera logró un peso total de 125 kilos, producto de 55 kilos de arranque y 70 de envión, mejorando su marca de 122 kilos y quedando a sólo dos kilos del bronce de la cita. Además, Ariana tuvo sus seis intentos válidos y hasta se pudo ver que le sobró resto, pero era su debut y el plan estuvo bien realizado.

La felicidad de su profe

“Mi peque de 15 años hizo historia para el Levantamiento Olímpico de Misiones tras batir su récord personal y estar a tan sólo 2 kilos del podio. No sé qué decir, no tengo palabras, sólo agradecimientos. Gracias profe Gabriel Coto por guiarla en la competencia, gracias FAP (Federación Argentina de Pesas), gracias Gladiador Gym, donde entrenamos todos los días, y a todos los que confiaron en nosotros”, señaló feliz el entrenador Rafael Larraburu, promotor de este deporte en Misiones.

Rafa también agregó lo que se viene: “Ahora nos esperan dos grandes desafíos con la selección misionera sub 15 en los Nacionales Evita de Mar del Plata, luego con la selección sub 15, sub 17, sub 20 y absoluto en el Nacional Federado de San Luis”.

Ariana estuvo una semana realizando su puesta a punto con la selección argentina de pesas en levantamiento olímpico, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires, antes de ir a Lima.