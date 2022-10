El relato de las víctimas

viernes 21 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Un par de días luego del asalto al Pago Fácil, las víctimas charlaron con El Territorio y contaron detalles del hecho.

Precisaron que el 9 de marzo del 2020 cerraron a las 12.10 y salieron por el frente, como hacían habitualmente, para llevar la plata al banco. Sobre calle Córdoba tenían estacionada la moto, por lo que ya salieron con los cascos puestos.

“Ya estaba por subir a la moto cuando vi que paró un coche al lado mío y un tipo con casco se bajó corriendo para mi lado, sin decir ni una palabra. Me prendí de la mochila, empezamos a forcejear y ahí me hincó con el cuchillo, pero primero no sentí nada”, recordó Esteban Pacheco.

Dijo que logró tumbar y someter al primer delincuente que lo atacó, instancia en que el segundo lo abordó por atrás y comenzó a golpearlo con la culata de su revólver, por lo que soltó la mochila.

Pero entonces su esposa fue por el ladrón que se llevaba el dinero, quien la repelió a trompadas y patadas. La mujer cayó a la calle, los ladrones subieron al auto y escaparon del lugar.

Pacheco se subió a la moto y salió tras los ladrones, aunque no logró ubicarlos y regresó enseguida.

A su lado, su esposa describió la desesperación que sintió cuando lo vio salir en busca de los delincuentes y su alivió al verlo regresar.

Recordó que en ese lapso “pedí que llamen una ambulancia porque estaba cortado. Cuando llegó le dije: ‘vos estás cortado’, pero me respondió que no, que sólo le rompieron la remera. No se había dado cuenta que lo lastimaron”.

Ambos delincuentes usaban cascos, pasamontañas y lentes, eran delgados y de estatura media, dijeron.

“Nosotros creemos en Dios y estamos seguros de que no pasó a mayores porque Él estuvo con nosotros, porque nos podrían haber matado. Estamos vivos de milagro”, remarcaron.

