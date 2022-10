Harry Kane aportará la cuota de experiencia

viernes 21 de octubre de 2022 | 6:01hs.

A los 29 años y en el rol de estandarte ofensivo de una selección de Inglaterra cuyo promedio de edad es de 26, uno de los planteles más jóvenes de los que participarán del Mundial de Qatar, Harry Kane parece llegar a la contienda en ese punto en el que la mayor potencia física se combina con una gran experiencia.

Con la selección de Inglaterra, Kane jugó en todas las categorías juveniles. Pasó por la sub 17, la sub 19, la sub 20 y la sub 21, antes de debutar en la Mayor en 2015. A partir de entonces participó en la Eurocopa 2016, y en el Mundial de Rusia 2018 se consagró como el máximo goleador del torneo con 6 tantos.

En esa Copa del Mundo, los Lions llegaron a las semis y ahora buscarán la final de la mano del delantero de Tottenham, que será el estandarte.