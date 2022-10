Yamila Rodríguez, entre las veinte nominadas a mejor futbolista femenina del año

El 2022 ha sido un año muy especial para la futbolista misionera Yamila Rodríguez: la delantera de Boca y de la Selección Argentina consiguió el título de liga con su club, obtuvo el galardón a mayor goleadora de la Copa América junto con la clasificación mundialista y en la actualidad continúa rompiendo redes en la presente edición de la CONMEBOL Libertadores femenina.

A su gran presente, le suma un reconocimiento mundial: la argentina se encuentra nominada a mejor jugadora del año en los Dubai Globe Soccer Awards. Comparte la terna con futbolistas de la talla de Alexia Putellas, Jennifer Hermoso o Lucy Bronze. La votación se encuentra abierta al público en https://vote.globesoccer.com/vote/best-women-player-2022/.

#GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/FPR2qTtcy3