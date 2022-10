Pablo Alarcón: "Al modelo de pareja que tenemos hoy le falta algo de libertad"

jueves 20 de octubre de 2022 | 15:52hs.

"El amor es también cosa de varones", dijo Pablo Alarcón al invitar a los posadeños a ir al teatro a ver la función de 'Rotos de amor', la obra que protagoniza junto a Roly Serrano, Osvaldo Laport y Matías Scarvaci.

Los reconocidos y multipremiados actores saldrán a escena el sábado a las 21.30 en el auditorio del Montoya con una divertida comedia para reírse de las fortunas y desventuras que plantea la vida -la de todos y cualquiera- y por qué no aprender algo más sobre el amor y la pareja.

Alarcón de 76 años y extensa trayectoria en series y telenovelas de tv, cine y teatro, en diálogo con el programa Acá te lo contamos de Radioactiva, expresó: "El amor es también cosa de varones, es cosa de todos, porque está en el centro de nuestro ser como humanos".

En este sentido, amplió: "La vida pasa por el hecho de si amamos o no amamos y si nos aman o no nos aman. Si amamos y nos corresponden estamos bien. Pero hay que reconocer que a veces son pocos los momentos de la vida en que todo coincide en la felicidad, que la pareja está bien, que los chicos crecen bien, que tenemos casa, trabajo, que el vecino no nos molesta".

Justamente, en esa cuña entre felicidad y felicidad se inscribe la historia de ‘Rotos de amor’, un libro de Rafael Bruza y con la dirección de Andrés Bazzalo.

Es que los protagonistas sufren el amor porque lo viven intensamente, y este dolor, esta soledad, se expresa desde el humor y seguramente la identificación.

"La obra cuenta la historia de cuatro amigos, cuatro compañeros de trabajo que se encuentran en una casa; uno está pasando por un momento terrible porque se separó de su mujer y los amigos lo van a visitar a ver si le pueden dar un poco de ánimo. Pero hablando hablando se dan cuenta de que cada cual está peor que el otro. Y van apareciendo las historias de desamor, cada uno con su propia historia pero están todos iguales, hechos bolsas y hacen un pacto vivamos el amor", explicó Alarcón que supo ser galán en recordadas ficciones como "Rosa de lejos", "Regalo del cielo" o "Alta Comedia".

Esta obra que está en cartel hace un tiempo, y hoy recorre el país con mucho éxito por parte de la crítica y del público, presenta a cuatro grandes actores hablando de amor, un tema que quizás se suele relacionar más con lo femenino…

No, para nada y ese es uno de los atractivos de la obra, la mayor parte del público que nos viene a ver son mujeres pero también vienen muchos hombres a ver si a los personajes les sucede algo parecido a lo que quizás les está pasando. Pasa que el amor es también cosa de varones, en definitiva el amor es el tema central de la vida. Si tenés trabajo, sos joven, tenés las hormonas que funcionan como un reloj decis ‘necesito un ser que esté a mi lado’. Sucede que hoy muchas veces la gente dice ‘no sabés lo bien que me iba estando solo o sola’. Y ese es el tema de la vida, el amor y el desamor y cómo estar bien.

Tanto vos como tus compañeros de elenco son grandes actores y fueron galanes en un momento, ¿cómo ves a los galanes de hoy, cuando hay una deconstrucción de los roles que se le atribuían a hombres y mujeres?

En mi época los galanes teníamos que ser buenos, santos, inmaculados, ahora los galanes, los héroes son más descontracturados y es posible que no sean tan perfectos o tan buenos. Me parece algo bueno que los guionistas y el público acepten que los galanes no sean perfectos ni las heroínas mujeres inmaculadas. Hace muchos años, cuando yo recién comenzaba a trabajar, había un autor que me contaba que los galanes que hacían radioteatro ganaban 10 pesos, las heroínas 8, los cómicos 9 y los villanos 20.

'¿Pero cómo, si todos trabajamos lo mismo?' preguntaba yo y él me decía; 'pasa que al villano nadie le invita a comer, come solo en el hotel, no lo quiere nadie'. Parece mentira pero era así, hoy los tiempos cambiaron.



Pensas que hay un estereotipo al siempre mostrar que el amor es para gente joven y que se enamora por primera vez

Nosotros (en la obra) somos señores grandes (risas), yo creo que el elemento central de la pareja, el primer ingrediente, es que alguien te interese y el segundo y fundamental es que sea fiel, que no mire para otro lado, que no te diga ‘conocí un muchacho o una muchacha por la calle y esta noche no vengo’. Eso al menos está fuera de mi programa, yo soy de la vieja usanza. Sí creo que al modelo de pareja que tenemos hoy le falta algo de libertad.



*Para agendar

"Rotos de amor", función sábado 22 a las 21.30 en el auditorio del Instituto Montoya, calle Ayacucho 1962. Entradas en venta en boletería