Comerciantes esperan mayores precisiones para unirse al Ahora 30

jueves 20 de octubre de 2022 | 13:15hs.

El gobierno anunció la implementación de un plan a 30 cuotas “Ahora 30” para la compra de electrodomésticos como televisores, celulares y aires acondicionados entre otras cosas, pero aún las certezas sobre esta medida no han llegado al menos en las casas de Misiones.

Desde el sector comercial, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, indicaron que si bien el anuncio está, desde el Gobierno, ni las empresas administradoras de tarjetas de créditos dieron certezas de cómo serán los planes de financiación.

“Tenemos muchas consultas, hay muchas expectativas, pero lo más gracioso es que tanto las administradoras de las tarjetas, como los bancos y el propio gobierno aún no nos notificaron nada”, manifestó Roberto Amarilla Gerente de Electro Misiones.

“Todavía estamos en la etapa de anuncios, creemos que en las próximas horas ya vamos a tener información más concreta, pero se habla de un ‘ahora 30’ para heladeras, lavarropas, celulares, televisores y aires acondicionados todos de bajo consumo. Y también se está hablando mucho de un plan ‘Ahora 42’ para jubilados”, detalló.

“Todavía no podemos ni siquiera publicar ofertas porque se habla de una taza de interés del 48% anual, que es prácticamente la mitad de lo que hoy te cobra cualquier tarjeta de crédito. Ya se acercó mucha gente con esto del plan ‘Ahora 30’, inclusive quieren reservar ya televisores sobre todo por el Mundial pero todavía no tenemos nada concreto, todas las casas comerciales están en la misma y no podemos acceder a ninguna información concreta aún” añadió.

Asimismo explicó que en cuanto a los televisores, el plan tendría un tope de 200 mil pesos por equipo que pueden ser 50, 53 y 55 pulgadas con tecnología 4K. “Son las que tienen una mejor imagen y calidad apuntadas al Mundial. Quiero llevar tranquilidad a la gente que en los próximos días van a haber muchos planes sobre todo en equipos de frío como heladeras, aires acondicionados, freezer y también a los televisores”, manifestó.

“Electro Misiones tienen una amplísima gama de ofertas tanto en seis cuotas sin intereses, como billeteras virtuales, reintegros con el plan yacaré. Siempre le buscamos la vuelta para tratar de estar cerca de nuestros clientes”, dijo y agregó “Ninguno de nuestros clientes se va a quedar sin su tele 4K para ver el mundial, tenemos un bueno stock”, cerró.