Billeteras virtuales: de a poco, van cambiando las costumbres en Jardín América

jueves 20 de octubre de 2022 | 8:02hs.

En Jardín América, comerciantes tuvieron opiniones diversas sobre el uso de las billeteras virtuales. En algunos casos es el método más requerido, mientras en otros, el efectivo sigue siendo más usado.

Oscar Hass, dueño de El Globo Repuestos contó que ya casi no maneja dinero en efectivo en su casa comercial. “Yo recibo la gran mayoría de la plata por Mercado Pago, incluso vendí productos por 100 pesos, escanearon el código QR y me pagaron de esa manera”, dijo. Añadió que cada vez más usuarios optan por la billetera virtual, tal vez para evitar colas en el cajero o porque no quieren contar con efectivo.

En tanto, Ángeles Dejarano de tienda Irmina, dijo que “prevalece el uso de billeteras virtuales, sobre todo el día de cobro de empleados estatales en los que es imposible sacar efectivo de los cajeros y también a fin de mes cuando ya no se dispone de él”.

“La tarjeta de crédito se usa más a fin de mes para el pago diferido en cuotas, hay mucho uso de cuotas para contrarrestar a la inflación galopante, Pero en cuanto a billeteras virtuales se usan mucho las transferencias y la más usada es la app mercado pago”, sostuvo.

En referencia al dinero en efectivo, Darío Murner, dueño de distribuidora Carlos Murner , expresó que los clientes aún se manejan con la plata en la mano. “Mercado Pago creció en el último tiempo pero aún es el efectivo lo que más se mueve aquí en el comercio”, dijo Darío.

Noelia Tarasiuk, encargada de Polirrubro Jesús, reflejó que “las ventas son con 60% en efectivo y 40% virtual,de lo cual mercado pago tiene el 10% de las ventas diarias”.