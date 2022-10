El dinero en efectivo sigue en retroceso y tarjetas y QR ya lo superan en los pagos

jueves 20 de octubre de 2022 | 6:06hs.

Las nuevas tecnologías evolucionan y con ellas, todos los aspectos de la vida social. Una de las áreas donde más se vio esta transformación es en lo económico, donde la virtualidad ya tiene un lugar protagónico.

Si bien hace tiempo que se comenzó a implementar la utilización de medios electrónicos de pago, fue quizás la cuarentena estricta la que llevó a consolidar su uso. De esta manera, al boom de las tarjetas se le sumó uno nuevo: las billeteras virtuales.

Tanto del lado de los comerciantes como de los consumidores afirman que cada vez es más requerido el pago mediante código QR, transferencia y otros métodos, desde la comodidad del celular. Es que aunque en un primer momento, se había expandido esta forma de pago con las compras online durante la pandemia, ahora incluso en las compras presenciales, es uno de los métodos más usados, junto a las tarjetas, lo que indudablemente va dejando a un lado a los billetes.

Casi como pasó con las monedas, la inflación influyó en que los consumidores dejaran de cargar las billeteras con papel y prefieran utilizar dinero electrónico. La comodidad es una de las razones, pero también la seguridad, una de las preocupaciones mayoritarias en la actualidad. Por eso, hasta los mismos bancos ya promocionan sus billeteras donde incluso se puede operar con tarjetas de crédito, sin la necesidad de cargar con el plástico.

De esta forma, las costumbres siguen mutando y muchos se animan a decir que incluso en algunos años quizás ya se deje de utilizar el papel (y hasta la tarjeta física) como método de pago.

Evolución y transformación

Fueron los jóvenes los que tomaron la posta a la hora de encarar las nuevas formas de compra e inclusive fueron ellos quienes “obligaron” a los comercios a aggiornarse para no quedar fuera del mercado. Sin embargo, hoy es un sistema utilizado por consumidores de todas las edades.

Sobre esto, el economista Raúl Karaben explicó a El Territorio que “es una tendencia mundial que se va a profundizar aún más, incluso por cuestiones de seguridad. Claramente esta tendencia vino para quedarse pero también ayuda a los fiscos porque hay transparencia total en las operaciones. En los últimos tiempos hasta está mal visto tener tantas cantidades de dinero físico, porque da a pensar que es de una operación en negro”.

De igual forma, Fernando Vely, integrante y protesorero de la Cámara de Comercio de Posadas, aseveró que “la tendencia es hacia los medios de pago digitales, ya venía creciendo la tarjeta de crédito y de a poco las billeteras virtuales, hasta que en la pandemia hubo una explosión con este tipo de ventas”.

“Si bien la participación de ventas dentro de todos los medios de pago, todavía la tarjeta sigue siendo la más predominante, pero la billetera tiene muy buena aceptación y un porcentaje de participación muy alto, sobre todo en los jóvenes e incluso más que con las tarjetas”, adujo.

Asimismo, resaltó que “las billeteras se adaptaron a las nuevas tendencias y también te permiten cargar la tarjeta de crédito así que podés tener todas las formas de pago desde el celular. Hay algunas que también tienen reintegros, lo que sin dudas hace que el cliente lo elija. Pero en general, las billeteras son una tendencia, no sólo la más conocida que es Mercado Pago sino otras entidades que ya tienen como los bancos, por ejemplo Macro o empresas como YPF”.

En la misma línea, Marcelo Vargas, gerente del Banco ICBC indicó que “claramente hay un crecimiento exponencial como medio de pago que está apalancado básicamente por beneficios. Hay un gran crecimiento de estas billeteras producto de la pandemia y no sólo desarrollado por adolescentes sino que mucha gente mayor se acostumbró a utilizar estos medios, tanto por los beneficios de no llevar efectivo como por los descuentos”.

Asimismo, planteó otra problemática referida a la cuestión y que tiene que ver con los billetes en efectivo. “Hay una realidad en el país que es la sobre emisión del peso y muchas empresas y comercios tienen un sistema paralelo de recaudación en efectivo que es la evasión”. Esto –dijo- viene en sintonía con el crecimiento de las billeteras ya que esas empresas deben asumir costos porque “por ejemplo en el banco administrar efectivo pasó a ser de los costos principales, incluso por arriba de los sueldos y jornales porque no hay capacidad física para mantener una sucursal y los costos de hacer la recaudación y llevar a Prosegur son altísimos”.

“De hecho hubo un ensayo en todos los bancos de cobrar ese manejo de efectivo que sigue estando. Las billeteras vinieron un poco a solucionar y por eso también los bancos tienen sus billeteras virtuales”, apuntó.

Digitalización total

Karaben remarcó como algo positivo el camino hacia la digitalización, pues “la digitalización te permite eventualmente en forma automática colocaciones financieras transitorias en donde quieras, entonces es mucho más ágil para cualquier tipo de inversiones, transacciones y cualquier otro tipo de movimiento”.

Aunque afirmó no creer que se llegue a una digitalización total, “los defensores totales de la tecnología sí dicen que no va a existir más el dinero. No creo que vayamos totalmente a eso porque hay sectores que todavía lo van a seguir usando, pero el dinero electrónico reemplaza fácilmente al dinero físico”.

Por su parte así, Vely dijo que ahora que las billeteras permiten cargar las tarjetas de crédito quizás se va a ir tendiendo a ese camino de digitalización total. “Hay países más desarrollados o sin ir más lejos, en Brasil, hace diez años ya que los vendedores de la playa tenían posnet inalámbrico. Después en Europa, cuando vas con billetes de alta denominación, no te quieren aceptar, están muy acostumbrados al pago virtual”.

Respecto al comportamiento del comercio local, mencionó que “salvo alguna excepción, no hay comercios que no operen con billeteras virtuales. Quizás operan con las más conocidas, no con todas, pero tienen la opción”.

