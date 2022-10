Wanda publicó una foto muy sensual con L-Gante

jueves 20 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Wanda Nara está a horas de abandonar la Argentina y no volverá a ver a L-Gante hasta dentro de unos meses. Para despedirse después de un mes intenso en el que salió a la luz que estarían viviendo un romance, lo acompañó a la fiesta de Canta Conmigo Ahora -donde él se desempeñó como jurado- y publicó una foto donde aparecen muy melosos.

La imagen corresponde al flyer de “El último romántico”, el videoclip que hicieron juntos. Se trata de una canción que el joven escribió especialmente para ella. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que entona. La grabación entera se conocerá hoy y el videoclip tiene escenas de alto voltaje.