Cara Delevingne, tras participar de un taller sexual: “No me había dado cuenta de que era una mojigata”

jueves 20 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Cara Delevingne se prepara para revelar cosas que jamás contó en su próximo docuserie Planet Sex. La modelo británica, que hace apenas algunas semanas estuvo involucrada en un violento episodio en nuestro país, contó sin filtros que no hace mucho tiempo se dio cuenta de que era más “mojigata” de lo que pensaba cuando empezó a reflexionar sobre una práctica sexual que se negó a si misma durante mucho tiempo.

“Entré en el seminario de masturbación pensando que iba a ser en un aula y que tendría un bloc de notas, y en su lugar era una alfombra de gimnasio de cuero rosa en el suelo, con seis personas diciendo: ‘Bueno, quítate la ropa interior. Esto es el lubricante’”, explicó Delevingne durante una charla con la entrevistadora Emma Cox al hablar sobre el viaje personal que inició al comenzar su participación en la serie.

“No me había dado cuenta de que era una mojigata. Creo que soy una chica bastante moderna, joven, cool y con ganas de todo, pero de repente me dije: ‘¿Perdón? ¿Por qué? Lo siento, no, absolutamente no. No voy a hacer eso’. Pero hice todo lo que me sentía cómoda”, añadió sobre las experiencias que vivió en las grabaciones.

A pesar de esto, no hubo ningún momento en el que la modelo “tuviera reservas”. “Más bien decía: ‘¿Qué vamos a hacer hoy? Porque cada día era completamente diferente. Estoy acostumbrada a ser un camaleón, pero esto era absurdo. Un día vas a sacarte sangre mientras tienes un orgasmo, y al día siguiente vas a una biblioteca porno. Me quedé en modo: ‘Dale, de acuerdo, vuelve a acomodar mi cabeza’”.

Actualmente Delevingne está en Cannes promocionando la serie, que ya se ha vendido a 92 mercados de todo el mundo antes de su estreno en la plataforma Hulu a finales de este año. En el Grand Palais se proyectó un avance de 10 minutos del primer episodio, con instrucciones estrictas de no fotografiar ni filmar ninguna parte de la sesión. En los primeros minutos del programa, Delevingne -que generalmente ha sido vinculada a parejas femeninas- dice que es “100%” queer.

Delevingne, que es productora ejecutiva de la serie a través de su sello Milkshake Productions, dijo que hacer el programa, que se filmó durante la pandemia, le “abrió mucho los ojos”.

“Siento que necesitaba esto en mi vida, sinceramente”, aseguró. “Quizá no para hacerlo delante de la cámara; es decir, no sé si era algo que quería hacer para otras personas, pero en términos propios, he crecido mucho. Había decidido dar un paso atrás en el amor y las relaciones durante un tiempo antes de hacer esto y la experiencia me hizo darme cuenta de nuevo de lo mucho que necesitaba reparar ciertas cosas en mi vida y seguir adelante con ellas. Realmente crecí mucho”.

La modelo contó también que no ha llegado a ninguna conclusión sobre su identidad sexual, pero que logró aceptarse “mucho más”. Ante la pregunta sobre si era difícil ser tan transparente en la pantalla, la modelo dijo que ha “firmado un contrato para llevar este estilo de vida” pero que no ha “sido lo suficientemente honesta sobre la sexualidad”.

“Mostrar mi cara con alguien de quien estaba enamorada y que resultó ser del mismo sexo, fue algo, pero eso no fue suficiente en el camino real y el viaje real que he hecho en mi vida. Los tiempos difíciles, los buenos tiempos, los grandes tiempos... Estaba molesta conmigo misma por no haberlo hecho antes”, culminó Delevingne.

La modelo viene de atravesar momentos difíciles a nivel personal. Hace unos días llamó la atención luego de ser vista como perdida esperando un vuelo en Los Ángeles, tras asistir al festival Burning Man en el desierto de California, donde no comió nada ni se bañó. “Acababa de pasar días en el desierto, sin comer y se veía desaliñada porque aún no había tenido tiempo de lavarse”, reveló una fuente a medios estadounidenses. Otra fuente le dijo al Daily Mail que no tenía control sobre sus acciones mientras esperaba el vuelo, y que se le vio hablando por teléfono desesperada, a veces agachándose y soltando su cuerpo y después con tanta energía que no podía mantenerse quieta.