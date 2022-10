Puente Encarnación-Posadas: propusieron implementar una fila especial para patentes argentinas

miércoles 19 de octubre de 2022 | 15:14hs.

La Cámara de Comercio de Encarnación propuso la implementación de una fila diferenciada para los automovilistas argentinos que regresan a Misiones. Según dieron a conocer esta medida podría agilizar el tránsito en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, sobre todo para los automovilistas argentinos.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Valentín Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación dio a conocer detalles de este pedido.

“Preocupados por la situación que diariamente tienen nuestros visitantes hemos decidido elevar esta propuesta, apuntamos directamente a dar un beneficio a los compradores argentinos o extranjeros para que tengan un retorno menos traumático”, manifestó el funcionario paraguayo.

Las largas filas en el puente y la demora a la hora de volver a Posadas siempre fue un problema, pero en el último tiempo con la asimetría cambiara a favor de los consumidores encarnacenos la situación se agudizo de tal manera que muchos automovilistas hacen entre dos y tres horas para poder trasponer el puente.

“Queremos crear un ambiente más agradable, más amigable para los compradores argentinos porque en verdad nosotros necesitamos que vengan a hacer sus compras. De esa manera que se sientan un poco más tranquilos para volver. La idea es hacer dos filas diferenciadas, una para chapas nacionales paraguayas y otra para chapas extranjeras en este caso argentino. Hoy tenemos una situación real que de cien vehículos, el 90% son chapas paraguayas que hacen el cruce para ir a hacer compras en Argentina”, explicó.

Asimismo dijo que el lunes se mantuvo una reunión con las autoridades competentes en el caso y que la mayoría se puso de acuerdo en implementar este pedido.

“Se está dando un intercambio comercial muy grande y bueno, es por ello que tenemos que buscar la forma de que el paso sea más ágil y más fluido. En esa misión es que la cámara convocó a las diferentes autoridades para poder decidir la implementación de este sistema”, contó Fernández.

“Lamentablemente no hubo algún representante de la Marina, quien es el que controla y habilita o no el fluir del tránsito”, se lamentó aunque cerró diciendo “creemos que no va haber inconveniente porque el Intendente municipal está totalmente de acuerdo al igual que el coordinador que es el director de aduana y las demás autoridades. Después de que hablemos con el comandante de la base naval creo que se podría implementar este pedido”.