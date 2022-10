Mora fue la primera en olvidarse de las cámaras y se bañó desnuda en la casa de Gran Hermano

miércoles 19 de octubre de 2022 | 14:51hs.

No han pasado veinticuatro horas desde que Mora Jabornisky ingresó a la casa más famosa del país, la Casa de Gran Hermano, que ya está dando qué habar.

Resulta que la misionera fue la primera y se animó a todo: se duchó al desnudo, a pesar de la cámara que se encontraba filmándola. “Me terminé bañando en bolas, boluda”, dijo en el patio a una de sus compañeras.

Y es que tras la fiesta de la primera noche y con tan solo dos horas de sueño, la misionera Mora Jabornisky fue la primera en solicitar el baño. Si bien ingresó con ropa interior, en determinado momento terminó quitándosela y bañándose con un completo desnudo.

Ante la pregunta de María Laura Álvarez, su compañera, de: “Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”, la misionera no dudó y expresó: “Pará, pará, en plena ducha dije... ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije ‘se va a la puta’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije ‘ya fue, se van a la puta’. El que quiera mirar, que mire”, aseveró Mora en una charla en el patio.

La reacción ante la secuencia no dudó en hacerse notar: varios usuarios de la red social Twitter empezaron a comentar sobre la actitud de Mora y su decisión de bañarse al desnudo. “Le vi el cul0 a Mora”, reza uno de ellos.

Esta noche será la primera nominación en GranHermano y los 18 jugadores van votar a quién quieren fuera de la casa. El programa se podrá ver desde las 21:45 por Telefe.