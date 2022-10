Mariela Delgado: “Un mundial es lo Máximo”

miércoles 19 de octubre de 2022 | 12:20hs.

El Mundial de Pista de paraciclismo comienza mañana y la misionera Mariela Delgado dirá una vez más presente junto a la selección argentina en la máxima cita planetaria que se llevará adelante en París.

Y justamente Francia, es el país que cobijó en estos meses a la posadeña que se sumó en marzo al equipo Macadam’s Cowboys, de la comuna de Damelevières. En este sentido, la misionera ya vio el primer lado positivo ya que explicó estar “aclimatada por que estaba viviendo acá y por la diferencia de horario”.

Hay que resaltar que el Macadam’s es un elenco convencional, no adaptado, que recientemente, y con buenos resultados de la misionera en cada fecha, resultó subcampeón de la Copa de Francia en el Nacional 1.

Para Mariela es su regreso a un Mundial de Pista ya que desde el 2020 no se realiza esta competencia.

La mejor ciclista misionera, que ya se encuentra junto al equipo albiceleste- saldrá al ruedo mañana, en la categoría C5, en las pruebas Omnium y 500 metros, el viernes será parte de la prueba de persecución individual y el sábado en la scratch, carrera de resistencia de 10 kilómetros.

En cuanto a cómo llega a esta competencia , la de la Tierra Colorada explicó que “creo que bien, no pude entrenar mucho en la pista porque, si bien hay pista acá -en Francia- yo no la tuve cerca y no tenía la oportunidad de entrenar antes, pero bueno trabajé en ruta e hicimos lo que pudimos. Se terminó la temporada de ruta con el equipo en la primera semana de septiembre”.

Es que Mariela residió estos meses en Damelevières, comuna alejada de París, compitiendo particularmente en ruta y desde que culminó su paso por el Macadam’s Cowboys se abocó a entrenar para el Mundial, pero en caminos de asfalto.

“Me quedé entrenando para esto con el director del equipo me preparó para la pista y vamos a ver lo que sale. Hice lo que pude con lo que tenía estando acá”, recalcó.

Además, el fuerte de la misionera es justamente la ruta, pero su experiencia internacional en pista la hace siempre competitiva, en un ciclismo que se hace cada vez más difícil, por el altísimo nivel competitivo que está teniendo el paraciclismo.

El nivel sigue en alza

“La verdad es que viene aumentando -el nivel- en todo de ciclismo adaptado, no sólo de mi categoría. Se vienen también sumando cada vez más chicas y son más fuertes; ya tengo rivales nuevas de varios países de Europa. Ahora veremos cómo va todo, siempre un Mundial es lo máximo”, compartió Mariela a El Territorio desde la capital francesa.

Además de la posadeña, el equipo nacional lo integran el bonaerense Rodrigo López (C1), los dos serán los atletas individuales y también competirán los tándems de Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa y María José Quiroga y Micaela Barroso.

“Vamos a tratar de mejorar los tiempos con los tándems. Mariela siempre está rondando el podio y vamos a tratar de estar muy arriba con ella. Y con Rodrigo hay una gran expectativa también, trataremos de que llegue al top 10”, aseguró Martín Ferrari, entrenador del equipo en la página especializada Para deportes. Los otros entrenadores que viajan son Juan Carlos López y Diego Hernández.

En estos meses, Mariela también tuvo en agosto su paso por la Copa del Mundo y el Mundial de Paraciclismo de Ruta en Canadá, donde rindió bien con un sexto lugar. Además, previamente, en mayo, la ciclista paralímpica se consagró campeona en la carrera de ruta de la Copa del Mundo en Ostende, Bélgica. Y ahora sella su año con el Mundial de Pista y ya el lunes , terminada la competencia, regresa a la Argentina “ya estoy con ganas de volver”, finalizó.

Una historia de película

La carrera deportiva de Mariela es muy particular. Hasta 2013 competía en ciclismo convencional, pero ese año los médicos clasificadores de la Unión Ciclística determinaron que podía participar en la categoría C5, la de menor discapacidad en adaptado por una mala praxis en su nacimiento le dejó secuelas en un brazo (trastorno plexo braquial), lo que limita la fuerza que puede ejercer sobre el manubrio.

En 2015 hizo historia al convertirse en la primera atleta argentina que participó tanto en los Juegos Panamericanos como en los Parapanamericanos y sumó seis medallas.

De allí su carrera no paró de ir en ascenso, se consagró campeona en panamericanos, torneos internacionales y Copas del Mundo, es protagonista en los mundiales y fue a dos Juegos Paralímpicos, en Río 2016 -fue cuarta- y en Tokio 2022. Además, es un ejemplo de deportista, es muy querida en el ambiente internacional por su sencillez y su don de buena gente. Un combo exitoso para cualquier persona.