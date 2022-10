Una posadeña en Gran Hermano: “Me gusta histeriquear”

miércoles 19 de octubre de 2022 | 8:10hs.

La posadeña Mora Jabornisky se convirtió en la atención de los misioneros ya que forma parte de la Casa de Gran Hermano, el reality que volvió a la pantalla de Telefe después de 10 años.

Mora tiene 21 años y antes de ingresar a la casa en la noche del lunes contó que si bien está de novia con Sebastián, su relación es abierta. “Se habló con mi novio de todo esto, él es cero celoso. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con cualquiera. Él fue y probó y volvió a mí. Y eso, la verdad, que me alimenta el ego”, añadió cuando las cámaras mostraron a su pareja que le dio ánimo antes de entrar a la casa.

Además en su presentación recordó su historia familiar. “Cuando éramos chicas falleció mi mamá y mi papá se puso en pareja con Cristina. Y al cabo de unos años mi papá falleció y Cristina nos adoptó a mi hermana y a mí”.

En el último fragmento de su descripción señaló que “me pasa mucho que, por cómo me visto, me confunden con un varón, pero no me molesta, me causa gracia. Me encanta hacerme la linda y la verdad es que sé que soy linda y me gusta mucho histeriquear”, remató. Mora estaba estudiando Ingeniería Civil en Buenos Aires, pero según explicó desde que era una niña tenía el sueño de ser parte del reality. Así, con intenciones de sobresalir, la misionera fue la primera que ya hizo un desnudo. Después de dormir unas horas Mora pidió su turno en el baño y a diferencia de sus compañeros de la Casa que se habían bañado en ropa interior, decidió darse su primera ducha totalmente desnuda y sin importarle la presencia de las cámaras.

Cabe recordar que el último misionero en participar en este reality fue Matías Schrank, que alcanzó a ser finalista en la edición 2015 y con tal popularidad fue candidato a concejal de Posadas en las elecciones de 2019. En esta ocasión, son 18 los participantes que competirán por el premio mayor de 15 millones de pesos y una casa. El ciclo es conducido por Santiago del Moro, se transmite por Telefé y los espectadores podrán seguir el minuto a minuto las 24 horas del día por Pluto Tv.

Los miércoles serán las galas de nominación y cada domingo se conocerá a un eliminado. En tanto que los viernes y sábados, el periodista Roberto Funes Ugarte se pondrá al frente de La fiesta de Gran Hermano y La noche de los ex, una edición especial que contará con la participación de excompetidores.

Sostener un sistema hegemónico

El comienzo de un nuevo ciclo de Gran Hermano abre cientos de debates en la sociedad.Ya ni bien se conocieron los participantes las redes estallaron en críticas a la nula diversidad con la que cuenta el programa, replicando estereotipos de moda y género. La mayoría de los participantes son jóvenes salvo el polémico “Alfa” de 60 años por las denuncias en su contra por estafa y acoso.

De esta manera, se replicaron mensajes de especialistas alertando sobre la influencia de estos contenidos, especialmente en las infancias.

Florencia Freijo, divulgadora y autora del libro Mal Educadas, entre otros, destacó que ‘‘creer que solo es un programa es un error. La Industria cultural del ocio es un dispositivo educativo, de hecho es el dispositivo por excelencia. Se absorbe de forma pasiva, entra en las venas como placebo a la realidad adversa que nos propone esta sociedad de consumo y mandatos’’.

En esa línea profundizó sobre el rol de las mujeres y el perfil que el programa elige potenciar. ‘‘No hay mujeres representadas que no estén pendientes de la mirada de aprobación externa y la búsqueda constante del rol erótico. Repito ninguna participante (una, ponele) quedaron por fuera de los Mandatos de belleza y sexualidad. En los varones vemos más diversidad, claro, perfiles profesionales, humildes, el trabajador de barrio con el que te vas a encariñar, todos goles, ganadores, algún boludo claro. Alguno’’, especifió.

Por ese motivo, entendió necesario hablar mucho con los niños, en especial sobre esto de la belleza heteronormativa. ‘‘Argentina es uno de los países del mundo con más enfermedades relacionadas a las conductas alimenticias, ni hablar la obsesión que hay por la belleza y ser flacas. Es el país del NIUNAMENOS y donde nos destacamos por ocupar puestos de poder y representación. Merecemos como mujeres tener otros modelos que nos inspiren, merecemos dejar de ser mal Educadas’’, cerró.