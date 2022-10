No hubo acuerdo y anuncian 3 días de paro de colectivos

miércoles 19 de octubre de 2022 | 6:05hs.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció ayer una nueva jornada de paro de corta y media distnacia en las provincias del interior del país en reclamo salariales. Esta decisión se tomó tras no avanzar en un acuerdo con los demás representantes del sector en la mesa de diálogo reunida ayer. Esta vez, la medida será por 72 horas y está prevista para el próximo martes, miércoles y jueves de la semana entrante. La semana pasada se había paralizado el servicio miércoles y jueves, por falta de acuerdo salarial como ahora. Asimismo, desde el gremio solicitaron ayer al Congreso de la Nación que se declare la emergencia en el transporte de pasajeros del interior. “Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las Provincias”, expusieron a través de un comunicado firmado por el secretario general de UTA, Roberto Carlos Fernández. “Estamos cansados de esta falta de respeto al trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir”, expresaron y ratificaron la paralización total nuevamente de las unidades.

Mientras que afirmaron: “Siempre estaremos dispuestos al diálogo permanente, y pedimos la intervención de las autoridades competentes para evitar las medidas de fuerza gremial, pero sepan que lucharemos por los derechos de los trabajadores, y sin aumento no nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario. Sepan que tanto los usuarios como los trabajadores somos rehenes de los gobiernos y los empresarios”.

Por su parte, desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) sostuvieron que “tal como viene sucediendo en las últimas audiencias sin presencia de autoridades nacionales ni provinciales, el sector empresario del transporte público del interior del país, no ha podido acercar propuestas a la entidad gremial, aunque reconoce la necesidad que los salarios de los trabajadores sean recompuestos con un criterio de justicia y equidad”.

En tanto, también acompañaron el pedido de tratamiento de la emergencia en el Congreso y una mejora en el Fondo Compensador del Transporte de Pasajeros del Interior del País, previsto en la Ley de Presupuesto 27.591, en la suma de $59.500 millones.



Los usuarios, afectados por la discusión

La semana pasada se llevó a cabo una medida de fuerza convocada por UTA que consistió en la paralización total del servicio en el interior del país durante el miércoles y jueves.

Así, durante 48 horas, no funcionaron los servicios urbanos ni interurbanos de pasajeros, dejando a muchos usuarios sin la posibilidad de movilizarse por trabajos, estudios, salud y otras necesidades.

Tras una reunión realizada el viernes, se pasó a un cuarto intermedio hasta ayer con el fin de llegar a un acuerdo, lo que tampoco se logró.