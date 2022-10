Masiva huelga en Francia por la inflación y los salarios

miércoles 19 de octubre de 2022 | 6:02hs.

Miles de personas salieron ayer a las calles de París y las principales ciudades de Francia en una jornada de paro general, convocada para reclamar un alza salarial que compense la inflación y defender el derecho a la huelga en las refinerías intervenidas por el gobierno de Macron ante el desabastecimiento de combustible.

Más de 200 manifestaciones estaban previstas ayer en todo el territorio, según anunció la CGT, uno de los gremios organizadores, en un comunicado.

La convocatoria, lanzada también por otros dos sindicatos y diversas organizaciones, afectó a funcionarios, comerciantes, estudiantes, trabajadores sanitarios, del sector de la energía y también de los transportes, entre otros.

“Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (el equivalente a 1.970 dólares), que representa un aumento de 300 euros (295 dólares)”, dijo en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, que abogó por ajustar también el resto de sueldos a la inflación.

Desabastecimiento de combustible

El descontento también se extiende al hecho de que los ciudadanos están sufriendo desabastecimiento de combustible en todo el país debido a tres semanas de una huelga en las refinerías.

La medida de fuerza de ayer servirá como indicador del margen de maniobra del presidente Emmanuel Macron para aprobar su presupuesto para 2023 y su polémica reforma de las pensiones.

Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), registró en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2% anual, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según Eurostat.

Pero el clima social es tenso. El temor a perder poder adquisitivo fue la principal preocupación de los franceses durante las últimas elecciones y el llamado a ahorrar energía para evitar cortes en invierno enrarece el ambiente.

Precios

Cuando Francia empezaba a pasar página de la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a la respuesta de Moscú a las sanciones occidentales, disparó los precios de la energía y de la alimentación para hogares y empresas.

Curtido por la protesta social de los “chalecos amarillos”, cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el gobierno de Macron aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía.

Pero los sindicatos rechazaron la decisión del gobierno de requisar (intervenir para obligar a trabajar) personal en huelga de TotalEnergies para paliar el desabastecimiento de combustible, que afecta desde hace días a casi un tercio de las estaciones de servicio del país.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder de la protesta, Philippe Martínez, aseguró que la huelga tendrá continuidad y aún sin entrar en detalles mientras no se pronuncien los trabajadores, dio a entender que la movilización se podría mantener en el sector petrolero y en los ferrocarriles.

“Cuando la discusión no basta, hay que dar un paso más”, afirmó el líder sindical. “Si no bloqueamos, no nos escuchan”, reivindicó.

La huelga, que rechazan un 49% de los franceses según un sondeo de Elabe, llega en un contexto social tenso y representa el preludio de un otoño e inviernos calientes para el impulso reformista de Macron.