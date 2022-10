Martina, la polémica participante de “GH” que dijo que le da “asquito la bisexualidad”

martes 18 de octubre de 2022 | 11:19hs.

El reality más famoso de la televisión conducido por Santiago Del Moro, entre todos los participantes que quedaron seleccionados para competir por el premio mayor de Gran Hermano hay una chica llamada Martina, de Tigre, Buenos Aires, que generó polémica desde el día uno.



Martina Stewart Usher tuvo dichos discriminatorios en referencia a la orientación sexual ya antes de entrar a la casa sin saber que lo que estaba diciendo en su presentación podía herir u ofender a televidentes o compañeros del programa. Sin embargo, el hate en redes sociales se hizo notar con respecto a los dichos de la polémica participante, no solo por la bisexualidad sino también por su historial como profesora de educación física y entrenamiento:

Martina: sí ser caprichosa es para conseguir todo lo que quiera, soy caprichosa. La bisexualidad me da asquito y mi ídola es Wanda Nara...#GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/WkR3VnBSmw — J u l i e t a 💘 (@SoySopita) October 18, 2022

Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos qe aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano — MilloKpg (@Millokpg) October 18, 2022

Como sea, la joven profesora de gimnasia de 25 años entró a jugar con todo y se presentó así: “Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Soy de Tigre, zona norte. Me encanta el fútbol, voy a la cancha bastante seguido y el cuadro depende de con quién esté. Salí con chicos que juegan al futbol pero no voy a dar nombres. Mi ídola es Wanda Nara, porque hizo todo bien. Vivo con mi familia y Atilio (un perro) que es mi media naranja”.

Entonces luego llegó la polémica: “A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito... Rari. Para analizar”, cerró la participante.

