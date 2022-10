Insisten en unificar el precio de los combustibles en el país

martes 18 de octubre de 2022 | 8:45hs.

El senador nacional por Formosa Luis Naidenoff presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo nacional unifique el precio de los combustibles en todo el territorio argentino sin distinción de marcas. La iniciativa fue acompañada por sus colegas de diferentes provincias.

Desde Misiones, el titular de la Cámara de Estaciones de Servicio del NEA (Cesane), Faruk Jalaf, recordó que hace muchos años solicitó unificar valores. Y resaltó que en los últimos años las asimetrías aumentaron y hoy incluso los valores de Posadas son más económicos que los que se abonan en el interior provincial.

“Hace mucho que vengo solicitando que haya un precio equivalente en todo el país para igualar las diferencias que había entre las regiones y que se cumpla un verdadero federalismo. Esta unificación de precios ya se aplicó o funcionó en otros tiempos en el país. No es una medida descabellada”, sostuvo Jalaf en diálogo con El Territorio.

Y recordó que actualmente en Misiones “tenemos el combustible más caro, la electricidad más cara, todos los costos operativos más caros”.

Enfatizó que la posibilidad de unificar los precios de los combustibles “ya se hizo en otra época, yo lo he vivido. Así que no es algo que no se pueda aplicar”, razonó.

Y recordó “en Misiones tenemos un precio mucho más caro que en Buenos Aires. Y ahora inclusive hay una diferencia con Posadas, que antes tenía el mismo precio que en toda la provincia. Sería bueno equiparar los precios en base a un federalismo que se debe cumplir según señala nuestra Constitución”.

Mismos productos igual precio

La propuesta de Naidenoff busca que el precio de venta al público de los combustibles líquidos que sean expedidos en las estaciones de servicios de cada una de las empresas comercializadoras mayoristas de combustibles será uniforme, para los mismos productos, en todo el territorio de la República Argentina.

En primer lugar, Naidenoff recalcó que Argentina sufre de una realidad de larga data que genera profundas inequidades regionales, producida por las asimetrías en el precio al que se venden los combustibles.

Detalló que en varias provincias, el valor en los surtidores es sensiblemente superior al precio que el mismo combustible tiene en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, la cual goza de los valores más bajos del país.

En este contexto, Naidenoff responsabilizó directamente al Estado Nacional y en segundo lugar a las compañías petroleras, pero llamó a que este proyecto sea debatido ampliamente en el Congreso, aunque con la participación de las cámaras y el sindicato de Estaciones de Servicio.

Por otra parte consideró que las eximiciones impositivas que hoy rigen para algunas provincias debe ser modificada, con el objeto de no producir desfasajes que discriminen a unas regiones por sobre otras.

“La brecha de precios existente provoca marcados efectos adversos en el desarrollo de la economías regionales, afectando aún más a las provincias de menor desarrollo relativo, al aumentar sus costos de transporte, y por consiguiente, el precio final de las mercaderías que producen”, sostuvo en diálogo con el sitio surtidores.com.ar.

Además, resaltó que se generan profundas asimetrías entre los ciudadanos argentinos, ya que justamente el precio de los combustibles termina siendo mayor en las regiones con menores niveles de ingresos, castigando de esta manera el bolsillo de un habitante del NEA, mientras no se le exige un esfuerzo similar al habitante de la Capital Federal.

En cifras

$21,7

Es la diferencia entre un litro de nafta súper de YPF en Capital Federal ($138,20) contra lo que se cobra en Posadas ($159,9). En Iguazú el valor es de $162,4.