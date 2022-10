Ariana, del ballet al Sudamericano de pesas

martes 18 de octubre de 2022 | 4:30hs.

Ariana Ocampo pasó del ballet a estar en la previa del Sudamericano de Levantamiento Olímpico con la selección argentina. A sus 15 años, la posadeña accedió a la cita, que se llevará adelante en Lima, Perú, producto de su pasión por este deporte que en poco tiempo le dio muchas satisfacciones.

“Hacía ballet, pero siempre veía fotos de una compañera de colegio, Silvina Petit -que hace levantamiento- y me interesaba saber más del deporte. Entonces, le preguntaba y un día me animé y fui a entrenar”, señaló contenta Ariana.

La deportista de la Tierra Colorada tendrá el jueves su debut en el campeonato que está destinado a las categorías formativas desde sub 15 a sub 20 -promesas olímpicas de este deporte en el Cono Sur-, por lo que hace unos días lleva una puesta a punto con la selección argentina de pesas en levantamiento olímpico, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires. Pero el tiempo de trabajo se cumplió y hoy todo el elenco albiceleste parte a la capital peruana.

La misionera se muestra confiada en poder lograr hacer un buen papel en la cita, aunque en la previa sienta ansiedad. “El objetivo marcado es hacer podio”, adelantó la pupila de Rafael Larraburu, profe que tiene en su haber grandes promesas de esta disciplina en Posadas.

Pero además del resultado en sí mismo, Ariana también vive un día a día de disfrute, en un ambiente de alto rendimiento con chicos y chicas de su edad. “Viajar con la selección es copado y divertido a la vez”, dice contenta.

Y cómo para no estarlo, en este año y seis meses la posadeña logró de a poco ir sumando peso levantado gracias al trabajo de técnica que lleva a diario, en doble turno, junto a Larraburu en el Gladiador Gym.

“Con 15 años no sabía que iba a vivir esto, fue tan de la nada que la federación me vio y me llamó. Todo muy loco”, dijo incrédula, la única misionera que irá a esta competencia.

En el 2019, la obereña Brisa Rotta fue la primera en abrirse camino en la selección nacional, también en un Sudamericano realizado en Buenos Aires, pero Ariana será la primera en salir del país.

Marcas para ilusionarse

Es que sus números avalan este llamado al equipo nacional ya que en su categoría, de hasta 55 kilos de peso corporal, el reglamento establece una marca mínima de 95 kilos para clasificar y Ariana tiene un registro de 122 kilos (58 de arranque y 72 en envión) realizado en un torneo Regional, que tuvo la fiscalización de la Asociación Misionera de Pesas, que está afiliada a la Federación Argentina de Pesas (FAP).

Si bien Ariana tiene contacto con barras y discos, porque su mamá es instructora de crossfit, ella quería ir a lo específico, el levantamiento y dejar de lado el ballet, danza que practicó desde los 6 a los 12 años “y siempre era la grandota, y en las pesas eso me sirve”, reflexionó.

La posadeña hizo su puesta a punto en el Cenard con el equipo nacional.

Y le costó, contó, convencer a su mamá para que le permitiera ingresar al mundo del levantamiento de pesas, ya que tenía sus miedos, pero finalmente ganaron las ganas de Ariana. “Le rogaba que me dejara -risas- y al poco tiempo ya me animé a competir. Ella al comienzo tenía miedo a que haga este deporte y que me rompa algo o que cuando sea grande me duela el cuerpo, pero después me dejó”.

Es que el día a día le generaron confianza tanto a ella como a su grupo familiar y pronto se vieron los resultados: “Hay chicas que están años buscando estar en selección y yo en un año y medio pude, es muy loco todo. Cuando comencé no pensaba que no iba a poder levantar estos pesos de ahora”.

Es que al desterrar mitos, el levantamiento olímpico es un deporte que es muy técnico y la fuerza es solo un acompañamiento del envión para levantar peso.

“Es mucha técnica la que entrenamos con Rafa”, explica la posadeña que apenas regrese de Perú, el lunes se sumará desde Buenos Aires, al equipo misionero que participará en los Juegos Nacionales Evita a realizarse en Mar del Plata desde el inicio de la próxima semana al sábado 29.

Así, sin escala, la posadeña pasará de un sudamericamo a los atractivos Evita. Todo relámpago, como viene siendo su vida producto de su esfuerzo diario.