Expectativas por el nuevo programa Precios Justos

martes 18 de octubre de 2022 | 6:04hs.

El gobierno nacional anunció que se lanzará Precios Justos, un nuevo programa que buscará paliar la inflación y ayudar al consumidor en medio de la inestabilidad economía que atraviesa el país. Apuestan a un gran acuerdo de precios y salarios por cuatro meses que sirva para alinear las expectativas.

“Creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos. Me parece clave sentarnos a la mesa y establecer los mecanismos con los que el Estado puede darles certidumbres y garantías”, fue lo que confirmó públicamente ayer el ministro de Economía nacional, Sergio Massa.

En ese sentido, empresarios de Misiones dieron su parecer en lo que respecta a esta nueva medida y se mostraron con expectativas por la implementación.

“Desde el punto de vista positivo, es un listado mucho más acotado comparado con sistemas anteriores, los cuales eran muy difícil que el consumidor pueda llegar a tener un control porque lanzaban 30 mil artículos en un listado con una letra muy chiquitita y el cliente no podía acordarse de todos los precios, tampoco podía controlar si realmente te cobraban el precio correcto. Este programa parece ser un programa mucho más corto, más acotado, de menos productos, menos surtido, buscando un poco más de eficiencia”, indicó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el empresario supermercadista Lucas Kerps.

Este nuevo programa tendrá como agregado que el precio estará en la etiqueta.

“El cliente va a poder identificar claramente cuál es el producto que está realmente dentro de la línea. Por ejemplo, puedo tener una leche de una marca y voy a la góndola y encuentro esa leche. Pero resulta de que esa no es la que está en Precios Cuidados, la que está en precios cuidados en la que viene con un extra con un agregado con una vitamina con una proteína y el cliente lo puede identificar fácilmente”, explicó.

Añadió asimismo que “así, el consumidor puede identificar claramente cuál es el producto que está dentro del precio especial y poder juzgar al comerciante si está cobrando el precio que dice la etiqueta o no, entonces eso me parece muy bueno porque es para que el consumidor pueda entender fácilmente que el producto está dentro del plan o no. Y si el comerciante cobra el precio que está puesto en la etiqueta”.

Adhesión

En cuanto la adhesión de comercios a este nuevo programa, Kerps dijo que es una buena oportunidad para que los comerciantes atraigan clientes en estos tiempos complicados. “La adhesión y rentabilidad de estos productos siempre sirve como un gancho para el cliente. Siempre uno trata de trabajar día a día para brindar el mejor servicio, las mejores calidades y estar siempre a la vanguardia de todo lo que tenga que ver con la parte comercial en cuanto a precios, que es lo que hoy más complica a un cliente al momento de entrar a un supermercado”, dijo.

Y agregó: “Hoy el precio realmente es una variable muy crítica al momento de ejecutar una venta, entonces yo creo que los comerciantes van a ver bien la posibilidad de poder adquirir estos productos, lo que vamos a tener que ver es qué precio va a tener la etiqueta”.

“Veo un plan un poquito mejor que los anteriores, más cortito y acotado, sin tantos productos. Puede llegar a ser un plan un poco más efectivo que los anteriores, más fáciles de controlar principalmente por el consumidor para que encuentre un poco de aire en el bolsillo”, sintetizó.