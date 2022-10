Alberto Fernández anunció un bono para los sectores más postergados

martes 18 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Lealtad en un acto durante el cual recordó el legado de Juan Domingo Perón y de Evita y anunció el otorgamiento de un bono para “los sectores más marginados y postergados” de la sociedad.

En el marco de la inauguración de un tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas y de otras obras públicas, el jefe de Estado confirmó anuncios que van desde la suba del mínimo no imponible para la deducción del Impuesto a las Ganancias hasta un plan de cuotas para la compra de electrodomésticos.

Pero destacó especialmente la confirmación de la asistencia a los sectores vulnerables que, según informaron fuentes de la Presidencia, llegará en dos cuotas por un monto total de 45 mil pesos.

“En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión para que los trabajadores de la economía popular sigan insertándose en la sociedad con trabajo. En la medida que ese trabajo se formalice más rápidamente, mejor será”, señaló.

En un discurso, que se extendió por casi 30 minutos en el distrito bonaerense de Cañuelas, Fernández tendió puentes entre la historia del peronismo y la coyuntura actual, las dificultades que atravesó su Gobierno a causa de “la deuda, la guerra (en Ucrania) y la pandemia” y criticó las ideas que propone el expresidente Mauricio Macri para el futuro del país.

Máximo Kirchner dijo ayer que el expresidente Macri “destrozó el Estado”.

Por ejemplo, dijo que la guerra de Ucrania “le costó a la Argentina de 5.000 millones de dólares” y que ante esas adversidades se podría haber “programado cortes de energía” como se hace en Europa pero, en cambio, se eligió “la calidad de vida” y no que se pare la industria.

“Tuvimos este año el día de mayor consumo de gas y de electricidad de la historia argentina. Decidimos invertir para que a ustedes no les falte ni la energía ni el gas, para que ninguna industria se pare. Ese es el costo de 5 mil millones. Vamos a tener que discutirlo con el Fondo (Monetario) para que entiendan que no es un gasto, que es una inversión para que Argentina no se detenga”, explicó.

Acompañado, entre otros, por el gobernador Axel Kicillof, Fernández apuntó contra los “cultores del falso liberalismo” y se diferenció del gobierno de Juntos por el Cambio: “No somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que creamos causas judiciales, no somos nosotros. No somos nosotros los que encarcelamos opositores para que se callen”, enfatizó.



Duras críticas de Máximo contra Macri

El presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner calificó ayer de “maleducado” al expresidente Mauricio Macri y lo fustigó por “no estar a la altura de las circunstancias” y haber dejado una deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y otros 60 mil millones de dólares

con los acreedores privados, “poniendo de rodillas” a la sociedad argentina y sin “cuidar sus bienes naturales”.

“Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno, sino que lo que se iba a llevar adelante era un verdadero plan de negocios donde lo que menos contaba era la educación de los ciudadanos y las ciudadanas, la salud, la seguridad. Destrozaron el Estado. Rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir”, manifestó Máximo Kirchner en el acto por el Día de la Lealtad en Plaza de Mayo.

CGT lanzó su espacio político: “Queremos estar en la mesa”

Dirigentes y sindicalistas llamaron a la unidad nacional