Coldplay reconfirmó sus shows en el país y habilita entradas ‘low cost’

martes 18 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Dos semanas después de que Coldplay cancelara sus shows en Brasil debido a un problema de salud de Chris Martin –fueron reprogramados para marzo de 2023–, algo que generó gran preocupación en los fanáticos argentinos que esperaban con ansias ver a la banda, el grupo británico confirmó que los diez conciertos en Argentina siguen en pie.

Además, todos aquellos que se quedaron con ganas de sacar sus entradas podrán hacerlo en las próximas horas debido a que, gracias a la ampliación que se llevó a cabo en el estadio de River, habrá más boletos disponibles. Como si fuera poco, la productora habilitará los Infinity Tickets, un lote de entradas “low cost” a 2800 pesos.

Entre las novedades que se dieron a conocer en las últimas horas sobre el concierto está la identidad de la artista telonera: la argentina invitada para abrir los conciertos de Coldplay será Zoe Gotusso. La intérprete, de 25 años, cantará sus temas unos minutos antes que los británicos pisen el escenario y se convertirá en parte de la fiesta. Gotusso es una de las referentes de la nueva escena musical argentina.

Las nuevas entradas disponibles para las diez fechas se podrán adquirir a partir de este jueves 20, a las 10, a través de All Access.

Coldplay se presentará en el Estadio River Plate los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1°, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, en una seguidilla de conciertos impactante. Con más de 550.000 entradas vendidas, el grupo inglés alcanzó un nuevo récord: es la banda con más cantidad de conciertos en el Monumental, destronando a Roger Waters y a su muro (realizó nueve conciertos).

La banda también confirmó que sus conciertos del viernes 28 y sábado 29 serán transmitidos a todo el mundo; en nuestro país podrán ser vistos en vivo en salas de los complejos Hoyts, Cinépolis y Cinemark.

Hace unos meses, el grupo encabezado por Chris Martin grabó un mensaje y lo envió a los países de América Latina donde se presentará en los próximos meses. “Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número diez en River Plate ¡Es increíble! ¡Estamos tan agradecidos!”, dijo el cantante, antes de despedirse en castellano y portugués.

Chris Martin y sus músicos están en plena gira de promoción de su último y aclamado disco, Music of the Spheres, donde el cantante se sumerge e imagina cómo es la música del resto de la galaxia, y que tiene entre sus temas My Universe, con la banda coreana BTS, canción que se convirtió en hit a poco de ser lanzada.

El problema de Chris Martin

Hace unos días, Chris Martin, de 45 años, anunció que padecía de “una afección pulmonar grave”, según informó la banda en el comunicado oficial. Debido a ese cuadro, debió mantener reposo durante tres semanas, justo el tiempo que lo separaba de su gira por la Argentina.

“Hola a todos. Con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos shows en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023, anunció el grupo en un comunicado oficial. “Somos optimistas en cuanto a que Chris volverá a gozar de buena salud tras la pausa médica prescrita y esperamos reanudar la gira lo antes posible”, agregó la banda sobre la condición de su compañero.

En diálogo con La Nación, el neumonólogo Pablo Rafael Landolfo (M.N. 144398) explicó que se trata de una patología que afecta las vías aéreas inferiores, es decir, los pulmones, y que lleva al paciente a tener el riesgo de padecer una insuficiencia respiratoria severa.

El experto sostuvo además que si bien no conoce con exactitud qué tipo de afección pulmonar tiene el cantante, “podría tratarse de una única infección o de un conjunto de estas; en ese último caso se trataría de una confección de dos o más agentes patógenos”.