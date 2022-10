Guillermo del Toro dedicó “Pinocho” a la memoria de su madre

martes 18 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El director mexicano Guillermo del Toro dedicó la premiere de su versión cinematográfica, animación stop-motion, de “Pinocho” este sábado en el Festival Cinematográfico de Londres, a la memoria de su madre Guadalupe Gómez, donde estuvo acompañado por la marioneta que aparece en la película y diseñó la artista Georgina Hayns, reflejó el domingo la prensa azteca.

La primicia se produjo poco tiempo después del lanzamiento de similar título dirigido por Robert Zemeckis, y en algunos países la del mexicano se conocerá como “Pinocho de Guillermo del Toro”.

“Vi la película animada de Disney cuando era niño y es una de aquellas que me unió a mi madre durante toda la vida -apuntó el cineasta-. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía y me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no se debe cambiar para ser amado”, dijo en la presentación.