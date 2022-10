River cayó en el emotivo adiós del Monumental a Gallardo

lunes 17 de octubre de 2022 | 6:05hs.

En el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador de River en el estadio Monumental, hubo una especial y emotiva despedida al término del partido frente a Rosario Central. El llanto de sus jugadores, la última ovación de la gente y un video especial que conmovió al Muñeco.

Gallardo comunicó el jueves en una conferencia de prensa que cumplirá su contrato con el cuadro riverplatense y se marchará cuando finalice el mismo a fin de año. A raíz de esto, los fanáticos que colmaron el Monumental para despedir al entrenador más ganador en la historia del club. “¡No te vayas! Pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental”, fue el hit que sonó durante gran parte del encuentro frente al Canalla.

Una vez culminada la derrota por 2-1 ante Rosario Central, la gente de River se quedó para realizarle una última ovación al entrenador más ganador en la historia del club, con muchos rostros notablemente compungidos en las tribunas, los jugadores acompañaron al entrenador, algunos como el colombiano Juan Fernando Quintero entre lágrimas, y Marcelo Gallardo se despidió tras un emotivo video con los mejores momentos de su exitosa Era.

Alejo Veliz marcó el doblete que le dio el triunfo a Central en el Monumental. foto: ap

Antes del inicio del partido, Gallardo saludó a todos los alcanzapelotas y se sentó en el banco de suplentes del Monumental por última vez. Durante su trayecto, miró hacia sus costados ante la inmensidad de un repleto Monumental. Luego de saludar a Carlos Tevez, alzó su brazo derecho y agradeció todo el cariño recibido en su última noche en Núñez.

En el encuentro, River volvió a mostrar los problemas que tuvo a lo largo de un irregular 2022 y Central estuvo atento para aprovechar esos errores.

Con un doblete de Alejo Veliz, el conjunto dirigido por Carlos Tevez estuvo siempre al frente, hasta que sobre el final del partido Matías Suárez puso el definitivo 2-1. En el epílogo, también, Juanfer Quintero vio la roja por agredir al árbitro Echenique.

Luego llegó el turno del homenaje y después el entrenador tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a los hinchas. “Mi vínculo con River me hizo ser un privilegiado. Jamás en mi vida soñé con vivir algo así. O si lo soñé, era algo muy mío”, arrancó el Muñeco.

El DT agradeció a sus jugadores y a su cuerpo técnico y de trabajo por tantos años en el club.

“No tengo más que palabras de agradecimiento de cada jugador que ha tenido la grandeza de vestir esta camiseta, de entregarse al máximo en cada entrenamiento. River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, de ser, y nos ha tocado ganar. Han sido cosas hermosas, imborrables. Quedará siempre para toda la vida. También nos ha tocado perder, y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso. Te da enseñanza, te permite ser humano, para equivocarte y tener más fuerzas para seguir, y hemos sido eso todos este tiempo”, expresó emocionado.

“Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho. Mi vínculo, como dije en otro momento, no es de un año de contrato, dos, tres u ocho, como han pasado. Mi vínculo con River es de toda la vida”, se despidió Gallardo.