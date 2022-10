Una única opción y especial para clientes madrugadores

lunes 17 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Raúl Martínez es el propietario del tradicional carrito de hamburguesas Rino Burger, más conocido por su ubicación en la esquina de López y Planes y Francisco de Haro de Posadas. En diálogo con El Territorio, el hamburguesero explicó que en la actualidad a pesar del golpe de la inflación las hamburguesas siguen teniendo mucha demanda. Y el secreto para conservar clientes es darle tiempo y mucha calidad a los ingredientes. Resaltó que se organizó y modernizó para tomar pedidos por WhatsApp y sacar las preparaciones en tiempo.

“Hoy la inflación hizo mermar un poco la demanda por las hamburguesas, pero hay clientes que siempre están llegando así que la verdad no me puedo quejar. Están los que llegan a la madrugada, porque salen de trabajar o de los boliches y siempre me están comprando. Me quedó desde las 20 hasta las 7 u 8 de mañana y siempre atiendo al público hasta esa hora”, comentó el hamburguesero.

Sobre su producto distintivo, explicó que sólo elabora un mismo tipo de hamburguesa y cuesta $700.

“La hamburguesa que hago tiene algunos ingredientes particulares. Me fijo mucho en la calidad. La carne es siempre de primera marca, al igual que el pan, de una panadería local. Después le pongo choclo, morrón, pepino, que es un poquito más que el clásico jamón y queso que llevan todas. También lo diferente es las ganas de hacer algo bien y creo eso se transmite en la comida que preparo”, explicó.

Sobre el tiempo de cocción enfatizó. “Nunca apuro una hamburguesa. Estoy organizado, tengo una chica que recibe los pedidos (vía WhatsApp) y otra que me ayuda en la preparación. Para mí significa mucho poder preparar bien cada hamburguesa y que la persona que la consuma no tenga ningún problema”.

Detalló que en su carrito puede preparar “hasta 27 hamburguesas por tanda en un promedio de 25 minutos a 30 minutos. A medida que van tomando los pedidos, me voy organizando en la plancha para repartirlos”, relató.

