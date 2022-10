La foto de Tini y De Paul en medio de los rumores de crisis

lunes 17 de octubre de 2022 | 6:00hs.

La última semana surgieron versiones que hablaban de crisis e incluso de separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que incluso relacionaban a Camila Homs. En medio de esos rumores, Ángel de Brito compartió una significativa imagen.

El conductor de LAM mostró en sus redes sociales una imagen de la cantante y el futbolista paseando despreocupados en España, luego de que incluso cuenten que ella lo había bloqueado de su celular para no tener más contacto. “Tini y De Paul paseando por Ríos Rosas en Madrid para los que inventaban crisis y no sé qué”, se despachó el periodista, junto a una imagen de la pareja, de espaldas, ella con un look oversize y él, de bermudas y gorra.