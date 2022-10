El gran presente de Facundo Arana en Hungría

lunes 17 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Facundo Arana está atravesando un momento único de su carrera. En las últimas semanas ha descubierto una faceta totalmente desconocida: ser jurado de la versión húngara de Bailando por un sueño, Dancing with the stars 2022, que se emitirá por la TV2 de ese país. “Nunca me imaginé lo que iba a vivir acá”, contó el actor en diálogo con Nuestra tarde (TN).

Todavía conmovido, el explicó que la gente lo reconoce por la calle por el enorme éxito que tuvo la novela Muñeca Brava, que protagonizó junto a Natalia Oreiro hace más de veinte años.

Para Arana esta experiencia representa un doble desafío. Por un lado, convertirse en jurado de un certamen de baile cuando no se especializa en danza. “No sé nada de técnica, me guío por lo que siento y lo que me transmite en ese momento”, reconoció. Y por otra parte, debe manejarse usando un idioma del que no sabe hablar ni una sola palabra. “Me manejo muy bien en inglés pero ellos quieren escucharme hablar en castellano”, se ríe.