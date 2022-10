Falcioni confirmó que se va de Independiente: “Les di carta blanca a los dirigentes para cualquier búsqueda”

domingo 16 de octubre de 2022 | 22:19hs.

Independiente volvió al triunfo luego de tres cotejos, en el último duelo como local de la temporada. No fue un encuentro más, ya que también se trató de la despedida del entrenador Julio César Falcioni del Rojo. Así lo confirmó el DT en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Banfield por 1 a 0 con gol de Damián Batallini.

“Hemos hablado con los dirigentes y les di carta blanca para que decidan lo que crean conveniente para el club en cuanto a cualquier búsqueda (de DT) o situación que se pueda presentar. Dirigiré contra Boca y después seguramente se reunirán con mi representante y no habrá ningún tipo de problemas”, afirmó el Emperador.

Precisamente sobre este último duelo del próximo domingo, donde Independiente será juez del campeonato ya que visitará a un Boca Juniors que pelea el título con Racing Club, Falcioni desestimó las suspicacias y aseguró: “Las conjeturas son solamente periodísticas. Los jugadores van al frente e iremos a jugar a La Bombonera”.

En relación a los rumores que anunciaban un posible interinato ante el Xeneize y sobre su futuro, Falcioni fue tajante: “Yo pienso ahora en el martes cuando trabajamos de vuelta por la tarde. Pienso ya en la programación del partido del domingo, después veremos más adelante qué hacemos y qué decidimos. Vuelvo a decir que seguramente mi representante se reunirá con los dirigentes y acordarán lo mejor para Independiente”.

Falcioni también analizó el triunfo ante Banfield. “Buscamos partido y en la previa pensamos que el rival nos iba a salir rápido. Estuvimos muy correctamente parados, pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo y el rival no pudo ser profundo nunca. Creo que hicimos un partido correcto, ante un equipo que vino a plantearnos mucha protección con una línea de cinco y salidas rápidas, los lo controlamos bien”.

Retomando su decisión de dar un paso al costado frente a la llegada de la nueva dirigencia al mando de Fabián Doman, con quien se reunió días atrás, el entrenador de 66 años expresó: “Es lo correcto, así es como se hacen las cosas. Hablamos y le di la libertad para que decidan qué es lo mejor para Independiente. Una vez que lo decidan que se junten con mi gente y acuerden sin ningún tipo de inconvenientes”.

En tanto, sobre su ciclo en el Rojo, agregó: “Hemos cosechado una cantidad de puntos sumamente importantes, 23, en dos meses y piquito. Estoy muy conforme con el rendimiento y el esfuerzo que ha hecho el grupo, que con nosotros tuvo una sintonía muy buena. Nos queda un partido que seguramente vamos a estar en la definición del torneo y lo encararemos de la mejor manera”.

Y concluyó: “Le digo a la gente que seguramente me hubiese gustado hacer más de lo que pudimos hacer. Agarramos al equipo en la posición 26 y hoy estamos 13. No es una buena posición, no estamos conformes. Me hubiese gustado terminar más arriba. Hicimos lo que pudimos”.