Alberto Fernández pidió investigar denuncias sobre espionaje en la gestión macrista

domingo 16 de octubre de 2022 | 18:36hs.

El presidente Alberto Fernández pidió este domingo investigar las denuncias sobre supuesto espionaje durante la gestión de Cambiemos, al hacerse eco de las acusaciones de la dirigente de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió y del periodista Hugo Alconada Mon.

"Lo dije el viernes en el Coloquio de IDEA. En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo", expresó Fernández desde sus redes sociales.

Al trazar una comparación con la administración de Cambiemos, el mandatario enumeró: "La corrupción de las empresas familiares (Correo Argentino, parques eólicos, autopistas), el espionaje contra propios y extraños, las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos hicieron del Gobierno de (Mauricio) Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia".

Al hacerse eco de las expresiones del sábado de Carrió y del periodista Hugo Alconada Mon en el programa de Mirtha Legrand, en Canal 13, Fernández sostuvo que se trata de un "testimonio" que "un fiscal serio de la Nación debería investigar".

Lo dije el viernes en el #ColoquioIDEA. En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo.



La corrupción de las empresas familiares (Correo Argentino, parques eólicos, autopistas), el espionaje contra propios y extraños, pic.twitter.com/TLFGn8JtsT — Alberto Fernández (@alferdez) October 16, 2022

Las denuncias de Elisa Carrió y Hugo Alconada Mon

Carrió había sostenido en ese envío haber sufrido "persecución" por parte de sectores de Cambiemos que le "hicieron un daño tremendo".

"Sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca tanta como parte de sectores de mi propio Gobierno", admitió Carrió, al ser consultada sobre avanzadas en su contra a lo largo de su trayectoria política.

Además, la ex diputada advirtió que "hay un caso bajo secreto de sumario" del que, dijo, prefiere no divulgar más nada porque "no quiere comprometer a todo Juntos por el Cambio (JxC)", e insistió: "Pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable".

Por su parte, Alconada Mon denunció que el espionaje hacia su persona comenzó cuando empezó a "develar en el diario La Nación, por un lado, la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Macri", y, por otro lado, el "eventual rol" del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas por una "serie de movimientos de dinero a operadores vinculados con Lava Jato" de Brasil.

"Eran dos ejes incómodos para el Gobierno, y en los mismos días que publicamos eso ordenaron empezar a seguirme a mí", relató el periodista de La Nación y señaló que "incluso hay audios entre los espías en los cuales hablan de cómo intentan cazar a mis fuentes e identificarlos".

Durante ese diálogo en el programa televisivo, Carrió se dirigió a Alconada Mon y tomó distancia de JxC: "Yo, que fui responsable de ese Gobierno, quiero decir que la Coalición Cívica impugnó y no votó a (la exsubdirectora de la AFI, Silvia) Majdalani" en la Comisión Bicameral de Seguridad ni en el Senado.

"Y a Arribas, inmediatamente que vos sacaste la nota, yo lo denuncié y cerraron la causa", añadió la dirigente, en su intercambio con Alconada Mon.

En la misma línea, Carrió planteó que la CC fue la "única" que pidió la "eliminación de la AFI". A la vez, la fundadora de la CC, al ser consultaba por la responsabilidad de Cambiemos en estos hechos, dijo: "Fue mi propio Gobierno y fue el canciller Jorge Faurie"; y aclaró que fue algo "terrible" que ya "se superó".

En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, también se hizo eco de esas declaraciones y afirmó que "son de una gravedad como no habíamos visto nunca en democracia".