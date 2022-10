Tambores y brillos que combaten el mal tiempo

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Alegres, comprometidos y con mensajes de empatía, los jóvenes posadeños realizan presentaciones únicas durante la 73ª edición de la Estudiantina.



A pesar de la tormenta que estalló ayer entrada la noche, en la segunda jornada de la Estudiantina cinco colegios tuvieron la oportunidad de volver a presentarse en las calles para revivir la alegría y la tradición de esta fiesta compartiendo su mensaje solidario a la comunidad. Aunque se esperaba que el clima acompañara el esplendor de la segunda fecha, las precipitaciones obligaron a suspender oficialmente el evento alrededor de las 20.15.



Como estaba previsto, a las 18.30 el Instituto Superior Roque González se apoderó de las calles de la Costanera con la participación de 300 alumnos entre cuerpo de banda, baile y carroza. La reina María Miel Ayala deslumbraba luciendo un catsuit de lentejuelas plateadas para resaltar y un espaldar de plumas con luces. Junto a ella, firme estaba el rey Giovanni Bollini. “Es un gran honor y nos llena de orgullo representar a nuestro querido colegio, la pasamos súper bien”, expresaron los jóvenes luego de pasar por ambos filtros para el ingreso a la costanera. “El Roque es historia y unión”, destacaron.



En la 73ª edición de la Estudiantina, los alumnos presentan los escenarios de ¡La Divina Comedia: infierno, purgatorio y paraíso’; motivo por el cual su carroza es un perro de tres cabezas. Cerbero aparece en la obra como el guardián del tercer círculo del Infierno, la Glotonería. “Nos llevó más o menos tres meses hacerla con madera, metal, diarios, telgopor y pintura. Está hecha con elementos reutilizables, y fue muy laboriosa pero todo tiene su recompensa y es hermosa”, manifestó el director de carroza Franco Núñez.



A las 19 fue el turno del Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer. Su temática para este año está inspirada en ‘Coraline y la puerta secreta’, una película animada cuyo mensaje advierte sobre los cuidados de compartir informaciones con extraños. “Nos pareció un muy buen tema porque es muy amplio con todo lo que representa: tener cuidado con las personas que no conocemos y qué compartimos con ellas, sobre todo ahora que vivimos pegados a las redes sociales”, explicó el director de banda Nicolás Royo.



“Esperamos divertirnos más que nada y queremos demostrar todo lo que hicimos en ensayo, que fueron muchos meses, pero lo importante es que salga todo bien y estén todos felices”, dijo y, mientras corría de un palco al otro, resaltó su alegría “por cómo está tocando nuestra banda y cómo danza el cuerpo de baile”. En este colegio participan alrededor de 170 alumnos en banda y 74 en baile.



En tanto, detrás el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen se preparaba para su desfile. Su banda se hace oír desde lejos porque está compuesta por 225 alumnos que tocan 88 chanchas, 40 redoblantes, 40 cajitas y 70 tones, según indicó el director Mariano Leiva.



“Buscamos una temática alegre, que es lo que más nos representa a nosotros, y también que abarque varias edades. A Hijitus lo conocen padres, abuelos y los chicos de hoy en día. Por eso, buscamos que sea una presentación que disfruten todas las generaciones”, dijo. Y añadió que “lo principal es que los chicos disfruten y puedan transmitir la alegría de la Estudiantina que es una fiesta muy especial”.



A continuación se lucieron los colores rojo, blanco y negro porque ‘La Hermandad Oscura’ de la Escuela de Comercio N° 8 tomó lugar antes de que se suspendiera el evento debido a la lluvia. El cuerpo de baile allí está compuesto por 25 alumnas y es dirigido por Mariana Barboza, mientras que Santiago Nicolás González dirige a una banda de aproximadamente 60 integrantes. “La hermandad oscura se ocultó muchos años y salió a la luz cuando se cansó de esconderse. Elegimos transmitir eso porque la Comercio pasó 20 años sin participar en la Estudiantina y ahora volvimos, nos pareció perfecto para nosotros”, sostuvieron.



Así, a pesar de algunas corridas bajo el agua y algunos guiños ante los sorprendentes relámpagos que anticipaban la lluvia, los jóvenes no borraron su sonrisa en ningún momento y se mantuvieron firmes en sus roles de dar el mejor show. Finalmente, despejada la costanera y alrededores, instrumentos, plumas, lentejuelas y toda la energía juvenil, deberán aguardar una semana más para poder demostrar el trabajo dedicado de estudiantes instituciones y familias durante todo este año. Tras dos años de encierro, los chicos recuperan, en este 2022, la competencia que los anima y potencia y no se quedarán sin revancha.

El Bachillerato Humanista sumó melódicas al repertorio. Foto: Nicolás Arce

El Intituto San Arnoldo Jansen, uno de los últimos en desfilar antes de la suspención de ayer. Foto: Nicolás Arce

La nostalgia copó la costa de la mano del Jansenn. Foto: Nicolás Arce

El Roque González se anticipó al Día de la Madre. Foto: Victor Hugo Paniagua

El Roque González y un show casi a ciegas. Foto: Víctor Paniagua

El Bachiller Humanista uno de los primeros en desfilar. Foto: Nicolás Arce

La emoción vibró alto en el Santa Catalina. Foto: Víctor Paniagua

El San Basilio desparramó sonrisas y mucha fiesta. Foto: Natalia Guerrero

Los chicos de la Epet 2 se pusieron espaciales Foto: Joaquín Galiano

El colegio Santa María marcó su presencia en calle Foto: Joaquín Galiano

La Comercio 18 a tono patriótico. Foto: Sebastián Velozo

El Instituto Madre de la Misericordia brilló en la primera jornada. Foto: Sebastían Velozo

Todo el color de la Comercio 6. Foto: Victor Paniagua

El Intituto Jesus de Nazareth se estrenó en la estudiantina. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Músicos del Inmaculada en dualidad blanco y negro. Foto: Víctor Hugo Paniagua

La magia de la Normal 10. Foto: Sebastián Velozo