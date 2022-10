Garganta del Diablo cerrada y en San Javier volvieron las balsas

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:04hs.

En la jornada de ayer, el descenso del río Uruguay permitió que el servicio de balsas, que une San Javier con Porto Xavier, reanude su circulación. En tanto que en Iguazú, si bien el Parque Nacional reabrió sus puertas al público el viernes, el gran caudal del río aún no permite que se habilite el sector de la Garganta del Diablo. Sin embargo, las alertas se vuelven a encender dado que se esperan lluvias en la zona Sur y se aguarda que lo mismo ocurra en las zonas Centro y Norte de la provincia entre hoy y mañana.



Si bien el pico máximo de la crecida del río Iguazú se registró el jueves a las 8, cuando la cota alcanzó 16.500 metros cúbicos por segundo, el caudal del río aún está por encima de lo normal ayer por la tarde la medición del sistema de monitoreo indicó 9.550 metros cúbicos por segundo con una tendencia a bajar.



Según dieron a conocer, el caudal actual del río Iguazú aún no permite que la administración Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria puedan evaluar el estado del circuito y analizar daños.



En las imágenes tomadas desde el paseo en helicóptero que se realiza del lado brasileño se observa una parte faltante de la pasarela, que por el momento no genera preocupación ya que los tramos de pasarela están atados con cables de acero y seguramente estarán cerca de los pilotes de la pasarela.



La proyección es que el río Iguazú continúe descendiendo, desde Parques Nacionales están expectantes para volver a habilitar el circuito más importante del área protegida, ya que conduce al salto más relevante de la maravilla natural.



No obstante, aún no hay fecha para la apertura del circuito Garganta del Diablo, esta dependerá del descenso progresivo del río Iguazú, una vez que el caudal del agua permita el ingreso de los colaboradores, se evaluará el estado del circuito y al tiempo que tome a la empresa concesionaria proceder a la reparación de los tramos afectados.



Cabe destacar que en la última crecida del mes de junio, el caudal que alcanzó 10.500 metros cúbicos dañó las pasarelas que fueron reparadas en dos días y el paseo estuvo cerrado solamente siete días.



Volvió el servicio de balsas

Por otra parte, en la jornada de ayer el río Uruguay, a la altura de San Javier, registró una altura de 6.30 metros -y continuaba su descenso- lo que permitió que se reanude el servicio de traslado en balsas que une Brasil y Argentina en esa zona.



El tradicional servicio fue suspendido el jueves debido al incremento en el caudal del río Uruguay, situación que se replicó en Alba Posse dado que la altura había superado los 13 metros.



Puerto Ituzaingó en Corrientes

Mientras que ayer por la mañana el hidrómetro ubicado en el puerto de Ituzaingó marcó 2,45 metros y se mostró estacionado. De acuerdo al último informe brindado por Yacyretá, los caudales afluentes a la represa se incrementaron como consecuencia de las precipitaciones registradas en los últimos días en territorio brasileño principalmente, cuyas cantidades acumuladas estuvieron en el orden de 300 milímetros.



Además, los pronósticos de lluvias producidos por los diferentes centros meteorológicos prevén precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca de aporte directo al embalse y regiones adyacentes para los próximos días. Las lluvias acumularían entre 15 a 80 milímetros para el Norte correntino. En tanto que para la zona Sur de Misiones se esperan lluvias y tormentas con descargas eléctricas, condiciones que darían como resultado hasta 34 milímetros de agua.

Con la información de corresponsalías Iguazú, Ituzaingó (Corrientes) y San Javier