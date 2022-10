Agenda cotidiana

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Música



Abel. El cantante Abel Pintos regresa a Posadas para brindar dos conciertos: el miércoles 19 y el jueves 20 en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Entradas en Umma (Maipú 2260) o paseshow.com.ar.



Reggae. El 22 a las 19.30 los brasileños de Natiruts darán un show en Posadas. Nonpalidece será una de las bandas estelares invitadas. Venta exclusiva socios Club El Territorio, en Bagu Grand Crucero, con 20% de descuento.



Emilia. La cantante Emilia Mernes llegará a Misiones por primera vez para ofrecer un recital al aire libre y gratuito. Será el viernes 28 de octubre a partir de las 20, en el Parque de la Cascada de la Costanera de Posadas.



Mate Rock. El sábado 29 desde las 17, en el Anfiteatro El Brete, se realizará la instancia final del festival Mate Rock; en el escenario se definirá cuál de las ocho bandas finalistas será la ganadora del concurso del Ministerio de Cultura de Misiones y el Instituto Nacional de la Yerba Mate.



Bresh. El sábado 29 ‘la fiesta más famosa del mundo’ que sigue replicándose en distintos puntos del globo, vuelve a Misiones por tercera vez. Ahora todo el glitter se traslada a La Aventura (Av. Zapiola 965). Entradas en Umma y breshtickets.com





Muestras



Popular. En el Museo Juan Yaparí se expone Kurundu: tras la huella de San La Muerte, del artista santero correntino Aquiles Coppini, con curaduría de César Iván Bondar y Ramón Gabriel Aguirre. La muestra no es sólo una exposición de tallas en hueso y palo santo (argentino y peruano) de diferentes estilos y tamaños. Es, al menos dos cosas más: un espacio consagrado al santo deificado por la tradición popular y una de las formas de devolver a la comunidad el trabajo de muchos años, realizado por el antropólogo e investigador del Conicet, César Iván Bondar. Hasta el 4 de noviembre.



Historia. El Centro de Arte del Parque del Conocimiento presenta las muestras Cuatro mil años de historia, perteneciente al Museo de la Cárcova.



Multicultural. Hasta el 30, en el Multicultural de La Costanera se puede ver la muestra plástica Alma de Analía Traversaro.



Morinigo. Reabrió el Museo de María de La Cruz Morinigo (calle España y Barrufaldi, al lado de la Parroquia Espíritu Santo) que contiene la exhibición documentada de su gran obra y la presentación de su causa de Beatificación y Canonización que lleva adelante la Asociación Club Palomas del Espíritu Santo, hijos de María.





Teatro



Estreno. Hoy a las 21 en Sala Tempo (3 de Febrero 1916) función estreno de la comedia Un mal día, una obra de Hugo Daniel Marcos llevada a escena por el grupo Teatro Vocacional Misiones. Una divertida propuesta para celebrar el Día de la Madre. Reservas al WhatsApp 3794-251719.



Crónica. Hoy a las 21 en el Galpón de la Murga de la Estación (Pedro Méndez 2260), llega desde Corrientes la obra Crónica de un secuestro, del director Agustín Soto García. “En un lugar remoto hay un hombre secuestrado y torturado. No sabe por qué está ahí, y aunque se dice inocente sus verdugos lo harán dudar”, expresa la sinopsis. Actúan Gera Barrientos, Chino Gómez y Franco Greve. Función sugerida a partir de 14 años. Entrada gratuita.



Poética Erótica. Robo al destino, poética erótica de Lucas Rafael Gutiérrez, obra creada y producida en Misiones, se presentará el sábado 22 a las 20.30 en la Peña Itapúa (Buenos Aires entre La Rioja y Entre Ríos). Reservas al 376 4-227778.



Cidade. El sábado 22 a las 20.30 en el Cidade, presentación del actor transformista Carlos Debat, con su show que recorre voces del género musical de los 80 a la actualidad; lo acompañará Lady Mariah que sumará humor a la escena. Entradas en boletería del Cidade o al 376 4-133050.



Comedia. Protagonizada por Pablo Alarcón, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly Serrano, Rotos de amor llega el sábado 22 a las 21.30 en el Auditorio Montoya. Entradas en boletería o ticketway.com.



Convocatoria. El Instituto Nacional del Teatro, abrió la convocatoria a las líneas de aporte “Espectar + Grupos” y “Espectar + Salas”, como parte del Plan Federal de Mejora en Infraestructura y Equipamiento Teatral. Está dirigida a grupos cuya identidad se basa en la itinerancia y/o circulación escénica en espacios abiertos y/ o no convencionales. La inscripción estará abierta hasta el 24 de octubre. Info en inteatro.ar





Eventos



Estudiantina. La mayor fiesta de los estudiantes posadeños continúa con las noches de desfile en el cuarto tramo de la Costanera, el 22 y 23 a las 18, para cerrar en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, el sábado 29 con el show de scolas.



Taller. Entre charlas y mates hablemos de literatura, es el taller dictado por la Lic. Jacqueline Márquez que se desarrollará desde el jueves 20, todos los jueves de 18 a 19.30 en el Museo Cambas. Los interesados en asistir deberán inscribirse en el museo, Alberdi 600, Parque Paraguayo.



Diversidad. Hoy a las 20 en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, se estrena Pará Rovái, una puesta de música y danza por la diversidad cultural; que presentará la obra musical Granadero Chepoyá, de Karoso Zuetta y Nerina Bader, la actuación del coro Tavá Mirí y la Compañía de Baile de Tiki Vangeli. Entrada libre y gratuita.