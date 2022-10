Mica Viciconte sobre el casamiento : “No sueño con el vestido blanco”

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Mica Viciconte dijo que con su pareja, Fabián Cubero, con quien son padres del pequeño Luca, no tienen en los planes casarse.



“Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome ‘¿aceptás?’”, explicó Mica su postura sobre el matrimonio.



La conductora hizo esta revelación en un envío del ciclo ‘Ariel en su salsa’, del que forma parte.



“No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”, cerró Mica.