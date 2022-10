J Balvin: “No hay un país más rockero que Argentina, hay un recambio generacional”

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El músico colombiano J Balvin se encuentra en Argentina como parte de su gira por Latinoamérica y en conversación con Clarín Espectáculos contó sobre los lazos que le unen a esta tierra, además se refirió al éxito de su carrera, la conexión con los artistas argentinos, entre otros temas.



El exponente internacional de la música urbana tenía previsto dar anoche en Buenos Aires, un concierto en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con entradas agotadas.



Ganado el apodo de “Príncipe del reguetón”, J Balvin de 38 años, es uno de los artistas de música latina más exitosos del planeta, con ventas de más de 35 millones de discos en todo el mundo.



Antes de este concierto porteño para presentar su álbum titulado José, J Balvin estuvo en Uruguay y en Brasil.



“Estuve por última vez en junio en Argentina” contó el cantante y productor en una charla en Montevideo, donde el miércoles brilló con su show en vivo.



“La paso brutal. me encanta lo familieros que son. Me siento como en casa, y más cuando estoy en familia”, dijo J Balvin, que está casado con la modelo cordobesa Valentina Ferrer (29), con quien tiene un hijo llamado Río, que nació en Argentina hace un año y medio.



¿Cómo es tu relación con Argentina?

Estuve allí tiempo atrás en discotecas muy pequeñas, de barrio, cuando no era un artista tan reconocido. Me trajo un productor para hacer ese tipo de shows. La experiencia de estar en Argentina siempre fue linda, y poco a poco seguimos creciendo y ahora volvemos a tener contacto después de la pandemia. La primera vez fui con mucha expectativa porque Argentina siempre es culturalmente muy bonito y fui a conocer cómo eran ustedes y aprender detalles tan importantes como el mate, y ver cómo los une. El mate es mucho más que un café; lo veo como algo especial que une a las personas. También está la pasión por el fútbol. Además, mi hijo es argentino y mi mujer es argentina, así que tengo una conexión bien linda con este país que me encanta y amo muchísimo. Cuando puedo, la paso en Carlos Paz.



¿Cómo conociste a Valentina?

La conocí haciendo el video de Sigo extrañándote, pero no pasó nada ahí. Fue muy duro. Pasaron como dos años. Ella en ese momento tenía novio y era súper respetuosa con su pareja, y por eso la respeté más.



También grabaste mucho con artistas argentinos.

Sí. Me encanta ver todo lo que está pasando con el Duki, que está llenando todos estos estadios. También me gusta lo que hacen Paulo Londra, Trueno, Nicki Nicole y María Becerra, a quienes quiero tanto. Es increíble ver el movimiento que salió de países como Puerto Rico y Colombia está en los primeros lugares de los charts con artistas locales. Está muy bonito eso.Es muy cool ver cómo ahora llenan estadios con su propia gente, como antes pasaba con el rock, con Soda Stereo. No hay en el mundo español un país más rockero que Argentina, así que hay un recambio generacional. A mí mismo me gustaba mucho el rock cuando era chico. ¡Antes hacíamos Smells like teen spirit de Nirvana, para mostrar que me gusta tocar la guitarra! Pero cada gira tiene un concepto diferente y ya no lo hacemos.



Mencionaste a Duki, Trueno, Nicki y María Becerra, y también tuviste un vínculo con el querido Marciano Cantero (Recientemente fallecido).

Que en paz descanse. Fue una relación muy bonita, Me acuerdo cuando hicimos el tema Oasis, que la canción estaba pensada en él, y cuando lo llamamos por Facetime nunca lo dudó y dijo que sí en el momento. Fue muy bonito, porque un artista tan legendario como Marciano Cantero y Enanitos Verdes no tuvo problema en adaptarse a los cambios generacionales y los nuevos sonidos. Fue al revés que otros que son muchos más puristas. En cambio él en ningún momento lo dudó. De hecho estaba con su hijo, que es muy fan de nosotros y le dijo a su padre que tenía que hacerlo. A los dos días lo grabó, nos mandó su parte y después lo invitamos a cantar juntos en vivo en Texas. También sé que fue a mi concierto en Medellín, aunque no cantamos juntos y no lo pude saludar.



En Argentina costó que entrara la música latina, y tus canciones fueron muy importantes para que ganara popularidad. ¿Cómo te sentís ante esa labor de pionero acá?

Me pasó en Argentina y en México lo mismo, y ahora me acaba de pasar en Brasil. Es como que llegamos a lugares donde no había presencia de shows en vivo de reguetón, así que ganarse los fans fue una tarea bien interesante. Es como que los más pioneros sonaban, pero realmente no había una cultura de reguetón. Nos costó pero al final nosotros también aportamos y sumamos a la historia.



¿En este momento de tu carrera sentís que podés manejar mejor los tiempos, con menos ansiedad e intensidad, para poder hacerte tiempo para vos mismo y tu familia?

Sí. Ahora estoy encontrando ese balance, absolutamente, ahora que tengo un hijo, También me propongo tener más tiempo en las ciudades y conocerlas un poco. Porque sino estamos y no estamos en un país: vamos del aeropuerto al hotel y al show, nada más que eso. Si tu no caminas por una ciudad entonces no estuviste en ella. Aunque sea hay que caminar cuatro “bloques” (cuadras) por cualquier zona de la ciudad.



¿Cómo comparás lo difícil de los primeros pasos en la música con lo difícil que es mantenerse arriba?

Ambos son muy dolorosos. El que piensa que es una carrera fácil debería ir pensando en hacer otra cosa, porque es una carrera muy pasional y es mucho corazón y muy sensorial, no tenemos filtro y las emociones surgen muy rápido. Ambas situaciones son igual de dolorosas y de mucha presión, porque mantenerse es una tarea muy difícil, pero llegar también. No te puedo diferenciar una de otra, porque todas son una prueba.



¿Cómo la estás pasando con esta gira por países de Sudamérica?

Estoy muy contento, está todo muy bien. Y con los músicos también, porque ya nos conocemos y nos hablamos. Realmente no se siente que uno está trabajando, sino que son como unas vacaciones de intercambio cultural.



Tu disco anterior ‘Colores’ fue realmente conceptual, ¿cuál fue la idea detrás de tu nuevo trabajo, ‘José’?

Estábamos en cuarentena y se me ocurrió que el concepto que simplemente fuera la música que le gusta a José (N.de R: su verdadero nombre). Fue así, sin complicación. No hay que inventar un cuento.



¿Cómo ves el panorama actual del reguetón y la música urbana?

Hace varios años que sigue en forma ascendente. Cada vez salen nuevos artistas que demuestran que se puede llegar más lejos. Y eso sigue abriendo puertas a todos. Si alguien hace un buen movimiento y crece, pues crecemos muchos. Y los que tengamos una visión más competitiva y de seguir conectando, tendremos una carrera más larga.



¿Después de Buenos Aires seguís con más shows o hacés una pausa?

Terminamos esta gira en Latinoamérica y después nos vamos a Qatar. Después a buscar un lugar por estos lados para venir a descansar, ya que va a ser verano.



¿Algún mensaje para tus fans argentinos?

Agradecimiento. Se van a encontrar con José disfrutando como si fuera el primer show.