El presupuesto 2023 ya tiene los votos asegurados en la Cámara de Diputados

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El proyecto de ley de presupuesto 2023 transitará esta semana la recta final de debates en comisión para lograr el dictamen que le permita ser tratado en una sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 25 y 26 de octubre, en la que ya tiene los votos asegurados para su aprobación.



Aunque desde el oficialismo se habían mostrado entusiasmados con la idea de adelantar la sesión para esta semana, finalmente se decidió respetar el cronograma de fechas que había sido establecido por los jefes de bloques con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y se espera una sesión de dos días consecutivos para evitar las trasnochadas clásicas de los tratamientos de las leyes de presupuesto.



Luego de esa media sanción vendrá el turno de la Cámara de Senadores, en la que se estima que será ley antes de que comience el Mundial de Qatar para tranquilidad del equipo económico que conduce Sergio Massa que busca lograr los acuerdos necesarios con la oposición que permitan este final “feliz” para la ley de leyes.



Aunque ni oficialismo ni oposición califica de “feliz” a ninguno de los artículos de las casi 5.000 páginas del proyecto porque está cruzado de recortes de gastos e inversiones y proyectado para un descenso drástico de la inflación que nadie explica cómo se va a conseguir, lograr su aprobación representa un buen final si se lo compara con el del año pasado.



En la negociación que por estos días llevan adelante legisladores, gobernadores y ministros de todo el país, queda claro que más allá de la tijera del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recortó a medida el presupuesto nacional, el año que viene hay elecciones y ninguna jurisdicción quiere que ese recorte llegue a su territorio.



Por eso, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, explicó que todos tienen razón en sus pedidos de exenciones impositivas o de mayores subsidios, pero que la plata no alcanza para todo y que la aprobación de este presupuesto “requerirá un enorme esfuerzo de racionalidad en el debate para lograr un dictamen consensuado”.



La semana pasada, al terminar la reunión de comisión y luego de escuchar la larga lista de pedidos de modificación al proyecto original de Presupuesto 2023, el diputado Heller dijo que “si yo agarro todas las cosas que se piden, aisladas, en general tiendo a coincidir en que son todas justas. Pero cuando sumamos los números no dan. Y ahí entramos en una complejidad que todos y todas deberíamos hacer el esfuerzo a la hora de las cosas que vamos a acordar”.



En ese sentido, Heller explicó que “es complejo pedir bajar impuestos, achicar el déficit fiscal y aumentar subsidios. Generalmente la cuenta no da. Además los escenarios internacionales cambiantes nos van a influir más allá de cualquier decisión que nosotros tomemos. Y tenemos que tratar de que el presupuesto termine ajustándose a las pautas acordadas con el FMI”.



Con ese baño de realismo, Heller trató de explicar la diferencia entre lo que se desea contra lo que se puede esperar del presupuesto 2023. Pero las negociaciones continúan sin descanso. Tendrán nuevas reuniones la semana que viene los días martes, miércoles y jueves.

Cláusula gatillo por inflación

Hay varios artículos del proyecto de presupuesto 2023 que generan descontento en diputados oficialistas y opositores, entre los que se destacan los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la desaparición del Estado nacional al momento de hacerse cargo de las deudas con la mayorista de energía Cammesa que deja a las provincias con esa responsabilidad, el presupuesto universitario y la frutilla del postre es la pauta de inflación que nadie cree que pueda ubicarse en 60% en el 2023.



Todas estas asperezas serán limadas con modificaciones al proyecto original que envió el ejecutivo, para que se logre primero el dictamen y luego la aprobación en el recinto. Con ese objetivo nació la idea de una “cláusula de revisión o gatillo” con respecto a la inflación del próximo año, tal como sucede con las paritarias.



La idea es que si la inflación del 2023 es superior a la pautada por la ley de presupuesto y por lo tanto la recaudación también sea mayor a la estimada, el gobierno tendría que mandar un proyecto de revisión al Congreso para las actualizaciones de esos números.



La autora de la idea fue la diputada Margarita Stolbizer, quien se lo planteó a Sergio Massa cuando fue a brindar su informe a la Cámara de Diputados.