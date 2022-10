“La maternidad también es algo que se deconstruye”

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:05hs.

En las sociedades actuales los modelos culturales normativos -en casi cualquiera sea el ámbito- se han quedado cortos a la hora de reflejar y dar cuenta de la diversidad de las experiencias humanas.



Nuevos paradigmas se abren para pensar y visibilizar estas otras maneras de relación, organización y percepción que bregan por un orden social más igualitario.



En este contexto, el concepto tradicional de madre, que conlleva pautas sobre lo que se espera y lo que no se espera de una mujer madre también entra en tensión.



Entre el mandato y el deseo, se abre un espacio para verbalizar lo mucho que se ha dado por sentado o silenciado a lo largo de la historia acerca de ser madre y de la maternidad. El Día de la Madre es una buena oportunidad para hablar de esta amorosa función y su valor, y de la “polivalencia infinita que encierra la maternidad”, como describe Eva Giberti.



Con origen mítico y religioso, cultural y comercial el Día de la Madre celebra la empatía y brinda la posibilidad “de abrazar como hijos e hijas a nuestras madres y entender que nuestras madres hicieron lo que pudieron, lo que supieron, lo que les enseñaron y, también para las mujeres que hoy son madres, de abrazar sus maternidades en sus propias historias personales”, expresó la psicóloga Silvana Delgado, especialista en tratamientos de reproducción humana asistida.



Delgado remarcó la importancia de que hoy se hable de la maternidad y de maternar, y de las múltiples formas de la maternidad, un camino que puede contribuir a vivir más libres, plenos y con menos culpas. “Hoy las mujeres tenemos este espacio para hablar de la maternidad, de lo que sentimos, de la elección de ser madres o de no serlo o de aplazar la maternidad para más adelante, o también del lado B de la maternidad. De todo eso antes no se hablaba”.



En esta línea, evidenció además que, “hablamos hoy de nuevos roles y nuevas funciones, los estándares de crianza fueron mutando, hablar de maternar resulta amplio y ahora se reconocen aspectos maternales presentes tanto en mujeres como en varones y se habla de función materna más allá del género”.



Cada vez se acepta más que el sentimiento de maternar “se va construyendo” y que no es meramente o solamente una “cuestión instintiva”. “Somos más conscientes de que hoy es una decisión ser mamá y que depende de las circunstancias personales de cada mujer”, dijo Delgado a la vez que expuso que la ciencia con los tratamientos de reproducción asistida o la posibilidad de adoptar propician que tengan lugar también nuevas formas de ser madre, nuevas formas de familia y nuevas formas de ser hijo.



“Cuidar desde el amor”

La especialista detalló que el concepto de maternar, “proviene de la palabra maternidad y significa cuidar desde el amor, desde la capacidad de establecer vínculos afectivos emocionales y energéticos con un objeto a maternar llámese hijo, familia, proyecto o incluso uno mismo. Hay muchos tipos y variaciones pero maternar en todos los casos es cuidar y entablar lazos afectivos profundos”.



Un aspecto principal para repensar a las maternidades desde el deseo, sin prejuicios y con respeto a la diversidad de opciones de vida y de historias reside en “visibilizar y concientizar sobre esta función, abrazar a esta hermosa etapa de nuestra vida recordando, sintiendo y tratando de empatizar con los modelos por los que fuimos maternados y por aquellos que hoy elegimos maternar y abrazar”.

