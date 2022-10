Cataratas reabrió y más de 5 mil turistas vieron paisajes únicos

sábado 15 de octubre de 2022 | 4:15hs.

El Parque Nacional Iguazú reabrió ayer luego de permanecer cerrado de manera preventiva por 24 horas por la crecida extraordinaria del río Iguazú, que alcanzó su pico máximo el jueves a las 8 de la mañana con una cota de 16.500 metros cúbicos por segundo. Se trata de once veces el caudal normal.



Ayer el atractivo más importante de la provincia volvió a abrir sus puertas y convocó a más de 5 mil visitantes que se encontraban en Puerto Iguazú esperando que el río comience a descender para visitar los saltos.



Por la mañana hubo filas en el portal del acceso al área protegida e ingresaron durante toda la jornada 5.165 visitantes.



Con 11.800 metros cúbicos por segundo y dos circuitos habilitados abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Los turistas que hicieron fila para ingresar lograron disfrutar de una parte reducida del circuito superior que comprende el balcón Bella Vista y el salto Dos Hermanas y el circuito superior en su totalidad. En cada recorrido los visitantes quedaron impactados por la fuerza y la gran cantidad de agua que se desplomaban por los saltos.



Con respecto al comportamiento del río, según los datos oficiales del monitoreo, el caudal del Iguazú continúa en descenso.



Sin embargo no como se esperaba, ya que en las últimas 14 horas bajó solamente 1.000 metros cúbicos, situación que obliga a Parques Nacionales y a la empresa concesionaria a mantener cerrado el circuito Garganta del Diablo, en tanto el río se mantenga en una medición normal a los 7.000 metros cúbicos por segundo.



Los operadores turísticos celebraron la decisión de abrir el Parque Nacional Iguazú, principal atractivo del destino. “Estamos recibiendo muchas consultas, muchos turistas preocupados porque no pueden cancelar el viaje, pero por suerte podemos decirles que pueden ingresar, que quizás la visita será reducida, pero están conformes con la posibilidad de conocer las cataratas con un gran caudal de agua”, indicaron.



Por su parte, el río en el puerto local ayer por la tarde registraba una cota de 23,05 y bajando. Las oficinas aún no están funcionando ya que el descenso del agua en la zona portuaria es mucho más lento que en Cataratas. Los operadores turísticos que tienen la oficina en la zona evaluarán mañana el regreso a los locales.

