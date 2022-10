Volvió la balsa en El Soberbio y el río sigue en bajante

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Los vecinos del barrio Unión de El Soberbio fueron ayer a limpiar sus casas pero aún no pueden regresar. Foto: Natalia Guerrero

En la tarde de ayer el servicio de balsa que une la localidad misionera de El Soberbio con la brasileña de Porto Soberbo volvió a operar dado que el río Uruguay, que tuvo su pico máximo de 13,65 metros el miércoles, descendió a 7,47 metros. Sin embargo, el acceso al Parque Saltos del Moconá todavía se encuentra inhabilitado, señalaron los Bomberos Voluntarios de la localidad.



Así, los vecinos del barrio Unión que sufrieron la inundación de sus viviendas por la crecida del río, ayer volvieron para hacer la limpieza y desinfección. “El agua todavía está cerca de la casa así que no creo que volvamos todavía. Según nos dicen que van a abrir la represa de nuevo”, dijo a este medio Norma Borda, una de las vecinas afectadas. La mujer se refiere a las compuertas de la represa Foz do Chapecó que Brasil abre para descomprimir cuando las lluvias son abundantes.



Por otra parte, tras varios días de estado de alerta por la creciente que se registró en menos de 24 horas y de la suspensión de la actividad portuaria, el río Uruguay en San Javier comenzó a descender generando tranquilidad a la población, más precisamente las familias que viven cercana a la costa.



Ayer el caudal de agua era de 8,50 metros, bajando 20 centímetros por hora. El puerto continúa con actividades suspendidas y se estima que volverá todo a la normalidad entre hoy y mañana.



Situación en Santo Tomé

Según información proporcionada por Prefectura de la localidad correntina de Santo Tomé, el río Uruguay en puerto local en la tarde de ayer estaba en 10,94 metros, creciendo a cinco centímetros por hora. Aunque cabe destacar que no se registran inconvenientes originados por la suba del caudal.



En esta ciudad el estado de alerta se da cuando el agua alcanza los 11,50 metros, y las evacuaciones arrancan a los 12,50 metros.



El Comité de Seguridad y la Dirección de Defensa Civil, en conjunto con las Fuerzas de Seguridad y Seguridad Vial, se encuentran pendientes por la crecida abrupta del río y proyectan las medidas a tomar en caso de tener que socorrer a familias que residen en la zona costera brindando asistencia y apoyo.



Estiman que el pico llegaría hoy, alcanzando unos 13 metros aproximadamente.



Los pronósticos indican que en la próxima semana se podrían registrar precipitaciones moderadas en la cuenca alta del río. En Santo Tomé y Paso de los Libres el caudal medio semanal se mantuvo en ascenso, con oscilaciones poco significativas.



Según informó el portal Todo Libres, el director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Alcides Acuña, confirmó que se está monitoreando la situación de la crecida, y que la represa de Foz de Chapecó está abriendo compuertas y, por tanto, mandando gran cantidad de agua. Por ello se encuentran en contacto con autoridades de El Soberbio y otros puntos de la costa para conocer su situación y prever las acciones a tomar.

Con la información de corresponsalía San Javier y Santo Tomé